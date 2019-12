Quo vadis Domine Pellegrini, alias Peter Pútnik z B.B., alias "náš Peťo" ? Do dejín?!

Môže byť zakladateľ SMERU a následne účastník toho všetkého nositeľom Zmeny? A prečo zrazu a prečo teraz?

Možno pani Kalavská, Drucker a ďalší vedia. Sám Svätý otec preložil meno Pellegrini do slovenčiny. Dobre že nie kpt. Danko, lebo na Slovensku po slovensky by nám zostal iba Peter Pútnik...

Tento pomáhal zakladať SMER, 20 rokov ho "piplal" ako vlastné dieťa a teraz chce byť kapitánom, ktorý loď neopustí a zahynie aj s ňou. Ale ako poznáme politikov Smeru, okrem netypických ako Maďarič, Lajčák a pod., ide zase o jeden veľký, Kočnerovými slovami povedané o...b.

Ale iba babičiek na Kysuciach, ako sa Peter Pútnik v súvislosti s inými o...i, týkajúcimi sa ceny plynu, elektriny, bankových odvodov a poplatkov, daní z poistenia, teplého vzduchu a pod.,vyjadril. Ako som už predtým písal," Smer s ľudskou tvárou" zodpovedá a na obsah a ciele cca 30 % voličov nereaguje.

Pán Pútnik povedali o Opozícii, že kto by dal do ruky auto niekomu, kto nemá vodičák? Program Smeru uvádza, že mladé rodiny, deti, sociálny program sú na prvom mieste. Na toto má pán premiér vodičák? A keď, tak asi z rovnakej autoškoly, ako pán farár Kuffa.

Keď si vypočujeme, čo všetko sa zlepší a že sú tu " zanedbané veci zapadnuté prachom 20 - 30 rokov /citát z TA 3/ , tak sa netešíme na budúcnosť, ale chceme potrestať tých, ktorí to zapríčinili. Kto nevládal, alebo nevedel, mal ísť z kola von! /Dialnica do Košíc, tunely a pod./.

A vymenili sme miništrantov za ministrov a so súhlasom cirkvi asi aj ministrov za miništrantov. A stará Garda sa červená, alebo červená Garda starne? Nuž držia sa a možno aj za gule, ako sa módne hovorí.

Uvidíme, čo nám povedia odkryté tajomstvá. Pápežovo tajomstvo o pedofílii v cirkvi bolo zrušené, Kočnerove telefónne tajomstvá tiež. Ale aj iné. Bolo by dobré, keby aj ľudia s inou orientáciou sa nemuseli báť svojich spoluobčanov a prestali by byť takto vydierateľnými. Aspoň ako v kultúrnej cudzine. To kto sa stavia nad Boha a chcel by opravovať jeho "omyly" ? A vysvetľovať to mám ja ateista?

Veľmi by som prosil poslanca Fica, aby prišiel ku mne roztrhať faktúru za elektrinu, ktorá mi v krátkom období vzrástla zo 41 E na 70 E a má vzrásť ďalej. Už varím kávu. Nech nevychladne, lebo ju budem zohrievať 12 rokov...

Zostala mi ešte jedna záhada. Politici na lízing! Vo vysokých funkciách nesmú podnikať, obchodovať, vyrábať. Žijú z platu. Po uplynutí volebného obdobia odídu s 10, 20, 30, 40, 50 atď. násobkom svojho majetku. Sú to milióny, ba i miliardy. Ako im vzniká ten rozdiel?

Sú ale i exoti, ktorí tie veľké peniaze mali predtým, ako vošli do......politiky. Väčšinou pre pocit verejnoprospešnosti, možno i trochu vlastenectva...Napr. Kiska, Matovič, Truban...

A ako mi napísal jeden diskutér na blog, keby som nemal prísun takých informácií, tak by som chodil napr. na radu pána Blanára do prírody, politiku nechal politikom, krádeže zlodejom...