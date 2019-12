Docvála R.Kaliňák do Parlamentu na drevenom Trójskom koni? Ten strach z nekompromitovaných

Verí len svojim, lebo "naši" sa nechali nachytať. Vietnamec, prokurátor Špirko, Nemci, neveštia nič dobrého...

Asi toľko napovedá angažovanie sa príbuzenstva správnym Smerom. Je to však lacnejší a dostupnejší variant, ako ten, z ktorého ho podozrievajú novinárske prostitútky. Volá sa "útekový"...Kam asi? K priateľom Saudom jazdiť na tryskových ťavách, alebo na darovanej maximotorke?

Ale k veci! Ako môj spolužiak Svetozár Stračina povedal, " Strana Strane oko nevykole" a "Strane a vláde socializmus vybudujeme". Slovo sme dodržali /pozn. autora/. Bolo by historickou nespravodlivosťou keby Sme našej Strane a vláde po dosiahnutí toľkých úspechov nedovolili si užívať ich dôsledky.

Kedysi Sociálni demokrati nariadením vlády prešli ku komunistom. Po nežnej potichu prešli komunisti k Sociálnym demokratom /Smer - SD/. A je to! Výsledky vidíme a cítime denne. Urobte si prieskum minulosti našej "verchušky" / ruský názov papalášov/.

A preto máme Demokraciu takú, ako Rusi právny štát a Rusi právny štát, ako my Demokraciu. A v tom sa už len Boh vyzná, hoci i tak nevieme či ten pravoslávny, ľavoslávny, alebo náš...Treba sa spýtať kpt. Danka.

A všetci by mali študovať Ivana Petroviča Pavlova, nositeľa Nobelovej ceny, ešte za cárskeho Ruska. Skúmal reflexy psov. Pri každom zazvonení dostali psi nažrať. Neskôr slintali pri púhom zazvonení, aj keď nedostali žrať. Nepripomína Vám to asi cca 30 % nášho obyvateľstva? Ale psi sú verní. Budú nasledovať svojich pánov aj do Justičného paláca, alebo Leopoldova.

Ale teraz na veselšiu tému. Keďže optimizmus a mladosť sú choroby liečiteľné časom, vyčkajme času, ako... Možno P.F. 2020 nebude márny projekt.