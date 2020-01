A s tou Čaputovou treba niečo robiť! Neocenila Mikuláša Varehu, lebo to bol Gašparovičov

Čo čakáte od takej vierolomnej osoby ktorá nectí tradície "našich" ľudí a nie je ani za zmierenie, ako jej radí "náš Peťko" ? Nemá sa s kým?!

Veď ako by sa unormálnila politická scéna, keby sa tak Kočner s Bašternákom pobratali s Matovičom a Rajtárom, Počiatek s Kaliňákom s Hlinom a Kiskom, Opička a Gorila so slovenským ekonomickým tigrom a hyenami, atď.,atď.,atď. Veď zbytočne Peter Pútnik Pellegrini neputoval toľko medzi extrémami, aby nevedel, kedy bude dobre a komu najviac...

Klasik však hovorí, že zdravý orgazmus môže byť len v zdravom organizme. A ten zažilo Slovensko naposledy za toho "arcilotra" Dzurindu, ktorý sa na nás teraz vykašlal. Vstup do Európskej únie, NATO, Schengenu. Posledné rozkoše Slovenskej republiky. Neskôr iba hra mečiarovských klonov na "akože".

Akože sme Demokrati /skoro takí dobrí, ako Putin, Orbán, Erdogan.../, akože máme právny štát /poprel to jeho hlavný predstaviteľ /, akože sme v Jadre Únie, akože pomáhame aj 2 - 3 utečencom /podpísali sme medzinárodné Zmluvy, že výhody Únie sú naše a nevýhody únijné/, akože pomáhame bezdomovcom / k nemožnosti bývať/, Rómom a sociálne odkázaným skupinám. Akože cestujeme zadarmo /asi sme vynašli perpetuum mobile/, akože sa liečime zadarmo a nadarmo...

Pravdivosť si overte u expremiéra Fica, tak ako diaľnicu do Košíc, udržateľný rozpočet, odchod z politiky a pravdovravnosť Milana Mazureka. A tomu zatlieskajme po slovensky! Ale je to na vyššej úrovni, lebo sa dosiahol synergický efekt spojenia bývalých komunistov s modernými mečiarovcami. /Vylustruj si pôvod koaličných poslancov! /

A už je tu Nový rok! Prejde Jaguár, príde Február. Bude opäť po cca 70 tich rokoch "Víťazný"? Aj bez Ľudových milícií ako vtedy? Pre mladých - ĽM boli ozbrojenou zložkou komunistickej strany, tzv. tvrdá päsť robotníckej triedy, za ktorú sa skrývalo množstvo rabujúcej a znárodňujúcej luzy.

Dnes ju nahradzuje "mäkká" päsť spriatelených zložiek Ministerstva vnútra v spolupráci so spriatelenými Prokuratúrami, Súdmi a pod. Nemýliť si však s úplatkami! To bola zastaralá a zjednodušená forma, ktorá sa dnes používa iba v kombinácii.

A už sú tu najnovšie prejavy zúfalstva a pokusy o dezorientáciu más. Vraj akýsi Maznák objasňuje prípad Cervanová...

A priateľ Vladimír opäť perlil. Na poznámku o rozdiele v mediálnej propagácii / RTVS, Pravda, TA 3/ prezidentky Čaputovej a premiéra Pellegriniho, poznamenal. Aááále, to len ty tak vidíš. A o tom to celé je. Že to niekto vidieť nechce.

P.F.2020 !!!!!!!!!!!!!.....