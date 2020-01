Prečo si najzástupkyňa superministra Kaliňáka na dopravcov netrúfne? Čo tak skúsiť "basu"?

Asi intuitívne vytušila to, čo som ja poznal z reality, keď som s nimi absolvoval cesty do najnebezpečnejších oblastí Ruska, Balkánu, Kosova a pod.

Tá "cudzinecká légia", ktorá ktorá jazdila podo mnou a v mojom záujme, ktorý bol náhodný, extrémny, dočasný a úžasný, bola možno i trochu drsnejšia, než skutočná Legion etrangére. Nikto z normálnych kamionistov totiž tam nechcel jazdiť, lebo mali od kolegov informácie, ako to tam vyzerá. A ja, pretože som miesto vrátenej pôžičky dostal kamión, som de facto musel. Manželka tvrdila že preto, lebo nemám zdravý rozum. Ale moja zvedavosť konfrontovať skutočnosť s tým, čo sa písalo a učilo, bola väčšia. Preto som kamion nepredal, kým ho neodskúšam. Ani vodičský p. som naň nemal, ale ja som mal inú úlohu. Zaistiť prežitie. Ročne sa vtedy cca 6 vodičov nevracalo a dodnes sa o nich nič nevie, a podobný počet zostával v miestnych väzeniach, čo bolo skoro to isté. Moji boli mladí polo /alebo i celo/ banditi. Týchto Chuckov Norrisov som do roka vymenil 12. Viac jázd sa totiž nedalo absolvovať. Žartoval som, že každý šiel 2x. Prvý a posledný. Keď som sa s nimi lúčil, vždy som sa spýtal, v ktorej psychiatrii, alebo nemocnici ich nájdem. Každý povedal, že za taký zárobok pôjde ešte raz, ale nikto to nezopakoval.

Z "normálnych" ľudí tam bol v tomto prostredí /Kosovo/ iba p. Andrej Bán a ja som sa čudoval, že prečo o tom čo vidí a počuje, píše tak málo. Temer som ho odsudzoval. Až neskôr som zistil, že by mu to nikto neuveril a že by skončil tak, ako všetci, ktorí u nás hovoria pravdu. Pri ňom to platí skoro dodnes.

Som rád, že moji legionári zostarli a ukľudnili sa. Už nejazdia. Taký Fero B. z Devínskej vsi, ktorý v Čiernej nad Tisou pohrozil asi 3 tisícom Rusov, že keď mu neuhnú z cesty, pôjde cez nich lebo sa vracia po 3 týždňoch z krajiny, kde dnes znamená predvčerom. Chudáci Rusi vyzbierali po Europe opustené alebo lacné Moskviče, Volgy a Žiguláky. Ten chlapec bol pre mňa aj požehnaním, aj nebezpečím. Tam mi robil bodygarda /bol bývalý boxer/ a v Č/Tisou ma smrtelne ohrozoval. Vykonal, čím sa vyhrážal. Keď rozbil niekoľko prvých žigulákov, tak Rusi ručne / 6 - 8 chlapov/ odhadzovali autá z cesty. A všetci naši kamionisti , asi 100 ks smerujúcich do Ruska vyskočili z kabín aj s tyčami, hevermi a čo bolo po ruke a riskovali v podstate život za hysterického kolegu, ktorého ani nepoznali, proti tým tisícom protivníkov, medzi ktorými tiež neboli intelektuáli. Dnes už nikto nevie, o čom píšem.

Ale mám vážne podozrenie, že títo skvelí chlapi pre nedostatok duševnej sebaobrany a pre obdiv ku siláckym rečiam, rozhodným gestám, zarasteným "mužom" a pod. volili na 80 % Mečiara - dnes Fica a SNS. Ale dnes poznajú realitu. Možno im pomohlo vidieť a počuť, ako minister Počiatek, skoro tak dobrý ako majiteľ lietadla č.1 /Kaliňák/ hovorí s generálnym prokuristom D.Trnkom . Viď slovník - prokurista predstavuje najširšiu formu plnej moci od podnikateľa. A že sa Slota nerozdelil, ako bývalo zvykom, so šéfom.

Počiatek je ale iná káva. Viackrát prevarená. Najskôr na jachte prezradil "tieňovej vláde" SR, že jeho jachta bude merať 30,126 metra. /Podobnosť s Kotlebovým darom 1488 Eura je čiste náhodná/.Nato poslal nejaké drobné milióny z Tiposu, potom dostaval dialnicu do Košíc, aby sa šéf nemusel hanbiť. Ale čerešničkou na torte bol Mýtny tender. Ten zabezpečil trvalý rozvoj dopravy a ciest, iba sa nepodarilo zistiť kde. Predpokladá sa, že asi v tom France de Luxe v Cannes na Azúrovom pobreží.

A Andrejko Danko, dnes už slávny kapitán Andrej Dano, skorogenerál, zvoláva Parlament ku aktuálnym udalostiam. Predsa tu nebudú kadejakí trampi šíriť teror, nedodržiavaním medzinárodného práva. Slušné veľmoci, keď idú zabiť napr. Trockého, Litvinenka, Skripala, zastreliťvyslancov, zostreliť holanďanov, alebo dovolenkovať na Krym, si vypýtajú súhlas od Boha a OSN.

Aj taká socialistická Sýria sa vyjadrila, že USA postupuje arogantne a bezohľadne, lebo oni vraždia s citom, ohľaduplne a s pochopením...A pánovi Počiatkovi radím, aby sa z toho exilu vracal ozaj až po Ficovom víťazstve. Potom môže pokračovať vo svojej bohumilej činnosti. A pri návrate pozor, aby davy jasajúcich a vítajúcich dopravcov, ho neušľapali.

A šťastný rok aj všetkým dopravcom!