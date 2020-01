Varili sme žabu, varili. V poslednej chvíli vyskočila. Bola totiž motorová.Aj s vodičom...

Kedy "vodcovia" pochopia, že majú do činenia s kategóriou ľudí o ktorej doteraz nevedeli a netušili, koľko vydržia. A že nepúšťajú rodiace ženy do nemocníc a brzdia život, je väčší hoax ako na Internete...

Poznám ich, cítim s nimi a nemôžem mlčať. Videl som známe tváre /možno potomkov/, gestá, slová, ktoré mi boli povedomé. Nástupníci mojich "legionárov". Žil som s nimi dlhší čas, ešte keď sa volali Tiráci.Bol to nepreložiteľný názov, vzbudzujúci rešpekt i dešpekt, niečo ako v Rusku bol termín " zakonnyj vor" - zlodej zo zákona, s osobitnou Zbierkou zákonov. Rusi sa poznali podľa tetovania, naši i bez neho. Pudovo.

Mali vlastné zákony a kto ich nedodržiaval, šiel z kola von. Základným zákonom prežitia pre nich bola Solidarita a POMOC ZA KAŽDÚ CENU ! Politika pre nich neexistovala asi tak, ako synchrofazotrón, alebo atómový urýchľovač. Kto sa tomu spreneveril, následne inkasoval. "Po papuli, obrazne i naozaj, poruchu vozidla, odmietnutie pomoci". A to bol koniec. Dnes sú to dopravcovia, tak ako bývalé slúžky sa stali pomocnicami v domácnosti. Stavovská česť platila a subordinácia bola ako u armády. Vojaci, oficieri, štábni oficieri. Nováčik, skúsený šofér, expert na toxické oblasti.

Vojaci jazdili doma, oficieri i do cudziny a štábni oficieri /ako som ich ja rozdelil/ do nebezpečných oblastí. A to, čo som videl že dokážu urobiť a obetovať jeden pre druhého, ale i pre 3,4,5,teho, tisíceho, som nezažil u najvyššie postavených ľudí, ani v náznakoch. Oni to brali ako samozrejmosť. Pomáhali, chránili, poskytli istotu pomoci. Niekedy mi pripomínali "Padlých anjelov", na rozdiel od Kiskových "Dobrých anjelov".

Keď sa ma blízki, alebo konkurenti pýtali, ako to, že to tak zvládam, povedal som, že problémy riešim priebežne, a na ceste som jeden z nich. Napr. 19 ročnému Petrovi /už meno neviem/ z Malaciek som povedal, že počas cesty si budeme tykať, lebo ľahšie sa mu povie ty k...t, ako Vy k...t. A bolo to tak.A keď som odháňal jedovatých hadov bosou nohou, najskôr som počkal , kým si na seba zvykneme a až potom po sebe skočíme. Čo sa stávalo dosť často.

A hlavne som musel dodržiavať ich pravidlá, ktoré ma nadšene učili, lebo im nešlo do hlavy, že aj oni mňa môžu niečo naučiť. A vyrovnali sa mi všetci, možno ma i predčili, hoci to neboli vedecké disciplíny. Subordinácia platila i na termináloch, parkoviskách, reštauráciach a baroch. "Štábni oficieri" boli väčšinou mladí slobodní chlapci, ktorí veľa riskovali za more peňazí.

Ja a Fero V. z Prievozu/BA/, sme boli asi najstarší. Na colniciach sa "naši" vždy pýtali, či už "starí" prešli. Colníci vždy vedeli kto. Dnes by sme boli mladí, alebo priemer. Nevýhodou bolo, že môj Igor K. z Verekne /Vrakuňa-BA/ mi robil nežiadúcu reklamu a musel som potom viesť celý ten konvoj rabiátov. "Ked sa chcete živí vrátit, tak podte s nama . Moj starý vie fšecko..." Ale poslúchali ako v škôlke, lebo to bola Igorova podmienka. A zároveň ich strach. Aj môj, ale o ňom nikto nevedel.

Bola to zbierka osudov. Väčšina bývalých, súčasných, alebo budúcich kriminálnikov. Tí iní, ktorých bolo málo, boli napr. taxikári, kuriči, automechanici a pod. Všetci chceli zameniť dovolenku za more peňazí, čo sa väčšine podarilo /teda v pomere ku vtedajším zárobkom/. Ak som niekoho prichytil pri krádeži, alebo nejakej černote / tá slušná skupina to nerobila, možno zo strachu a zo šoku, čo museli prežiť/, nesprávali sa ako viacerí z dnešného vedenia štátu. Vystihol to Julín V. slovami - mosíš šecko vidzet? Šak aj ja scem zbohatnút. Tak mi to teda strhni! Ak išlo o cudziu škodu - "rekni mu, že mu to zaplacím!! A to boli slová a postoje pašeráka, zlodeja a podvodníka. Kupodivu aj sobášneho. Cítite ten rozdiel, oproti niektorým verejným dejateľom? Bolo to asi tým, že každý bol cítiacim človekom - Julínovými slovami " čovjekem cícícím..." Preto ich následníkom tak držím palce a dúfam, že nezvolia "istoty, pomáhanie a chránenie..."Ešte tak heslo - Tvrdo, odporne a smutne !

A ešte jedna ilustrácia s Julínom. Raz som musel zobrať neznámeho, bez odporúčania. Cestou bol o.k. , čo ma pomýlilo. Zaparkovali sme v piatok večer pred Slovnaftom, aby sme v pondelok mohli nakladať. Od nadšenia, že sme živí a zdraví, sme sa rozbehli domov. Balkánsky osobný nákup zostal v aute. /cigarety - vtedy som fajčil, alkohol - protistresový liek/. Na druhý deň som zistil, že všetko chýba, dokonca drahý tachograf. Parkujúci Turek vedel nemecky a tak mi popísal presne môjho kriminaltiráka a že si myslel, že niečo berie do opravy.

Zavolal som Julínovi a jeho reakcia bola typická. "Daj mi méno, povjec co to stalo a do dvoch dňú to máš spátky". Keď som sa pýtal ako, dostal som odpoveď. "Recept ti neprodám, lebo mja zavrú. Možná aj tebja..." I tak som sa dozvedel, že to vybavuje profík Mira XY, jeho "prítel". "Enem sa optá, či sce do špitálu, alebo to vrácí". Na druhý deň som mal všetko, aj s otázkou, prečo nechcem viac...

A ešte jedna ukážka, prečo sa nehrať ani s nosorožcom. V mínus 38 stupňovom mraze, o 0,30 hod. na križovatke pri Žytomiri , v snehovej fujavici Igor zbadal kamion našej ŠPZ. Auto sme nechali bežať /v ruskej zime bežalo týždne bez vypnutia, lebo v tej zime už nebolo naštartovateľné a to mohlo znamenať to najhoršie.../ a šli sme na druhú stranu cesty ku tým zarasteným gorilám. Pamätám si presne, ako sme 10. januára sa pýtali odkiaľ idú. Kam, to sme vedeli. Povedali, že z ruskej Strednej Ázie, od čínskych hraníc. Keď nám odpovedali na našu otázku, že kedy vyrazili, tak sme utekali preč. Vraj v auguste minulého roku. Igor iba poznamenal, že teda tam nepôjdeme. Dodnes ľutujem, že som to neskôr nestihol.

Ale taký p. Počiatek má na plážach Azúrového pobrežia iné starosti, ako našich primitívov /slová môjho priateľa Vladimíra na adresu kamionistov/. Aj ja som si predtým myslel, že kto nevie, čo je variácia a kombinácia, je trochu menejcenný. Ale býva to i naopak.

Jedno poučenie, ktoré som si z dnešnej situácie vyvodil. Všetci marxistickí intelektuáli by privítali návrat komunizmu. Vtedy ako jednookí by boli medzi slepými králi...