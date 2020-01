Kto sa tak otvorene desí zatvoreného speváka Dobroslava? Zúfalstvo diktuje slová...

A kto chce zlikvidovať konkurenciu, slobodu výberu, pohybu a vrátiť sa 25 rokov späť? Všetci to vieme!

Prezidentka, ani premiér to asi nebudú. Hoci ten musel klamať verejnosti do očí že problém je 10 ročný. My ho však vidíme a počujeme dnes.

Výsledky zasadnutia Smeru sú jasné. "Slovenské financie sú pod kontrolou" /TB - Pellegrini/. Nedozvedeli sme sa, pod koho kontrolou. Iba to, že na to dozerali prokurátorskí garanti najvyššieho rangu, prokurátor Trnka a Kováčik...

A prídu asi opäť umiestenky pre lekárov, ako kedysi. Možno aj pre ďalších. A nemocnice asi znárodníme, lebo pacient z Michaloviec, sťažujúci sa R.Ficovi , ležal v súkromnej nemocnici. Predsa naše štátne sa výrazne líšia. Nemajú bielu pleseň, ale zelenú. Tak ako môže niekto tak zavádzať!

A príde návrh na obmedzenie pohybu z okresu do okresu. Iba na priepustky. Zistilo sa totiž, že všetci tí mestskí darmožráči a kaviarenskí povaľači z tých všelijakých Akadémií vied, Univerzít, Vysokých škôl, Výskumných ústavov, riadiacich pracovísk, ovplyvňujú negatívne náš 1000 ročný holubičí národ. A tento je zneistený a zavádzaný väčšinou liberálnymi fašistami a ich spojencami, ktorí evidentne ešte nedržali v ruke lopatu a krompáč. Zatiaľ, ale však...Pred každým okresom a mestom treba vybudovať kontrolné stanoviská, už overeného typu - GAI - gosudarstvennaja avtomobiľnaja inspekcija. Preč s liberálnymi fašistami, náboženskými tmármi a anarchistami!

A ešte zavrieť Lipšica! Veď raz zazrel našu Žú - žú a vyzeral, že ju chce opatrovať a chrániť. Ešte to tak! Ona je predsa verná svojim...