Čoóó? Igor Matovič? Ten kretéén?

Asi tak znela reakcia môjho kvázipriateľa V. V politických otázkach, inak nie, A počujúceho iba na Ľavé ucho. Pritom s vysokoškolským vzdelaním...

Zaujímavé na tom bolo to, že predtým sme sa zhodli na pochybnostiach o IQ časti nášho obyvateľstva a usúdili sme, že populizmu Smeru môže odolávať iba niekto, kto použije podobné zbrane.

Úloha kráľovského Šaša bola v histórii jasná. Bol jediný, ktorý mohol kráľovi povedať pravdu bez toho, aby skončil ako Kuciak, alebo Martinka. Ale musel pri tom šaškovať, aby mu to prešlo na všetkých stranách. Kostým bol navyše.

A tejto úlohy sa podujal zhostiť náš rytier bez bázne a hany, kráľovský Šašo Opozície. Nemám pocit, že v jej vodách to zvládol rovnako, ako na území Pozície. Ale buďme veľkorysí! To, čo tento vodca Obyčajných ľudí a svojej Nezávislej osobnosti ukázal a dokázal, zasluhuje obdiv. Ten, kto zaplatil také dane ako on a vynaložil toľko úsilia a vlastných prostriedkov, zaslúži si aj nejaké odpustky /nielen od p.Hlinu, alebo i ďalších KDH/. A vytrvalosť pri súboji s veternými mlynmi - Trnkami, Kočnermi, Kaliňákmi, Ficami, Opičkami a spol. /Danko, Hrnko ..., / je obdivuhodná.

Jeho posledný majsterštyk sa bude v politológii prednášať dlhodobo - osobná návšteva v Cannes /RF/ na Azúrovom pobreží a v zúrivom pokuse o ochranu majetku Slovenskej republiky, pred francúzskym miliardárom Michellom Iannom Pochiatekom. Tento je na tom o niečo lepšie, ako naše cesty a Tunely...

Z uvedeného príkladu vyplýva, ako naši psi / niektorí voliči/ slintajú už pri prvom zazvonení, ako som už raz o nich písal. Platí to aj na infantilné videá a iné nahrané skutočnosti./napr. o Sulíkovi, Kiskovi a pod./. Možno i v opačnom smere, ale tie nie sú tak "pravdivé", "úderné" a smiešne...

P.S. Odporúčam sa spýtať obyvateľov Zlatých Moraviec, prečo nevyženú svojho čierneho migrantského lekára až do tej Afriky? To ich tiež platí Šoroš, alebo liberálni fašisti?