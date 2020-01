Nezabudol Fico pri výkupnom medikov na ďalších študentov? Čo tak celkový zákaz vycestovať?

Zdá sa mi, že bol taký film "Vojna volov".Neviem o čom, ale keď počujem slová ĽSNS, SNS, prokurátori, súdnictvo, Polícia, tak mám určité asociácie. Iba ich nesmiem zverejňovať. Som totiž slušne vychovaný...

Koalične sme sa zhodli, že je ťažšie vytvoriť u nás niečo na úrovni ako Karlova Univerzita v Čechách, Oxford, Harvard, Yale a pod. A volili by takí absolventi nás? Niektorí o tom pochybujú.A ešte takú hrôzu ako Stredoeurópska univerzita CEM, podporovaná Šorošom. Viktor Orbán ju absolvoval, aj za Šorošove peniaze a môže to potvrdiť.

Potrebujeme, aby napr. takí Pepíci chodili k nám študovať a pri našom nedostatku nájomných bytov a kvalitných internátov nám spávali po parkoch v stanoch? Správny Slovák prepije a preje štipendium, alebo rodičovskú gážu za 2 dni a taký pepík vydrží na paštikách a pive celý semester. A ešte potom šup, do sveta. US Steel by síce na prázdnych konzervách zbohatol, ale čo budeme podporovať amerických imperialistov? Čo nemáme dosť vlastných, alebo okolitých?

A čo potom takí Kanaďania, Američania, Briti, ktorí by tiež chceli u nás študovať? Neboli by sme zakráto aj my briti / nemám tu preklep?/ ? A tí sú naviac niektorí aj farební, t.j. teroristi. Veď by nám sprznili celú poéziu. Viete si predstaviť takô veledielo "Mať zrodila v poli čierneho syna?" Nestačí nám náš Dežo? Alebo keby naše finančne nepoškvrnené panny a devy rodili malých čiernych bačov? Majte rozum!

Je oveľa ľahšie našu mládež vyhnaťdo sveta, hoci aj na štúdium za cudzie /viď V.Orbán/ , kde toto všetko v tom skazenom svete už funguje. Máme aspoň istoty, že sa už nikdy nevrátia. Možno ani na návštevu, aby sa nemuseli stretnúť s ...

A už teraz majú aké také skúsenosti. Napr. poslanec Hrnko povedal, že sudca /ale asi aj ostatní/ má byť závislý iba od Zákona. Ale predsa Dobroslav Zákon, Zákon vždy dodržal. Iba prezidenta Kováča zlikvidovalo niekoľko malých kováčikov. A všetko tomáš ľahké, keď vás Erik prekričí...

Ale študenti hlavu hore! Keď vyhrajú, bude aj horšie! A mám kacírsky pocit, že i keby sa zlomok tých, čo "ukradli" školné vrátil, urobí väčší osoh, ako všetci ministri za posledných 12 rokov. Ale možno sa mýlim.

A stále ešte riešim, podumávam a trtoším sa s jedným problémom. Prečo takí Kiska, Truban, Matovič sa derú do politiky kradnúť. Veď dávno pred vstupom do nej, mali možnosť v Cannes na tom Zúrivom pobreží žiť medzi seberovnými chudákmi. Čo sa sem tlačia, ako dobrí Anjeli? Ale pre pochopenie je treba sa vrátiť na počiatek, keď niektorí vošli do politiky na motorkách a vyšli až v tom Cannes, alebo v podobných destináciách, ktoré s našou republikou nemajú zmluvu o vydávaní myslím našich dievčat ...