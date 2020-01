Cynickú obludu prekonal iba Obludný cynizmus...

A náš Peter Pellegrini / po taliansky pútnik/, chce byť Petrom Salvatorom /po slovensky Spasiteľ/. Smeru!

Zatýkame oneskorene, poskytujeme lumpom čas na opatrenia, Domove prehliadky po niekoľkých týždňoch sú divadelné predstavenia, k zadržaniu majetku prichádza až vtedy, keď je tento prepísaný, predaný, neexistuje. Dobrotivý prokurátor Trnka musel na slobodu, lebo načo by mal plnú šperkovnicu nahrávok? Na ples upírov? Veď ich musel použiť, keď už Majko K. na tej svojej jachte, ktorá neexistuje, nestihol odplávať na Belize, Maledivy a pod. Iba Michel stihol Azúrové pobrežie v Cannes. Podarilo sa mu sto hoven, ako hovoria Záhoráci, ale možno i viac. Však uvidíme...

A kto 12 rokov stavia dezinformovaných obyvateľov proti tým druhým? Všetkých proti sestričkám, všetkých proti učiteľom, všetkých proti cigánom, všetkých proti migrantom, všetkých proti kamionistom, všetkých proti opozícii a všetkých proti všetkým. Kde sa všetci bijú, jeden víťazí. Pritom sme štátom, kde v pomere k počtu obyvateľov máme najviac migrantov v Europe. Keby sa táto k nim postavila rovnako, ako my, tak naši jánošíkovskí junáci doobeda dobyjú Europu a poobede si dajú bryndzove halušky a ožerú sa. Potom si zatančia odzemok pri fujare. A v Paríži vztýčime 30 metrový...

S autodopravcami si poradíme rovnako. Nastolíme normalizačný život, Česmad pošle ďakovný list vláde tak ako mal postoje i v minulosti a zadusí sa hodenou ohryzenou kosťou. A tí rebeli by nebodaj chceli naspäť i časť toho, čo im za 10 rokov ukradli? Veď to je dávno v cudzine. A republiku si rozvracať nedáme!

A premiér ďalej zavádza. Odkedy predseda Parlamentu, druhá funkcia po prezidentovi má súkromnú komunikáciu? Ani jeho zahraničnopolitická orientácia, ani sexuálna, ani morálna, ani zdravotný stav nie je jeho súkromná vec, už kvôli vydierateľnosti. Hoci uznám, že keď on čítal dôvernú komunikáciu svojich opozičných kolegov, použil na to svojho lokaja, Tuším sa volal Guspan.

A radím Smeru. Dajte Pellegriniho, Blahu a E,Tomáša Kotlebovi! Niekde totiž ešte blúdi asi 10 % poblúdených voličov. ĽSNS bude mať potom cca 40 % a 6 - 7 % ný Smer budú môcť vziať do koalalície, miesto niekam inam...A je to! A aj so stranou ktorá má heslo "S rekreačnými poukážkami k trvalej rekreácii v socializme a keď sa podarí, aj v komunizme. Na večné časy a občas inak". Budú ju voliť aj rodičia kvôli deťom, lebo ju vedie princ IBajaja. Iba ja som navrhol, iba ja som schválil, iba ja som zaviedol...A iba on prezidentke vytkol, že je stranícka, čo nesmie. Tým môže byť iba exprezident Ičo Gašparovič," ako člen Smeru."

A priateľ Vladimír opäť zaperlil. "Prvý rok po voľbách sa nič nezmení. A téza, že keď bude mať štát tie cca 2,3 miliardy euro, ako odhadujú rozkrádanie, že bude na všetko, je hlúposť. Je to náš starý spor. Nikto sa nezriekne istoty balíčkov, aby sme si mohli kúpiť nejaký luxus. Žiletky, fľašu vína alebo Stoličnuju, alebo ísť do kina. Načo by nám bol 1000, alebo viac eurový dôchodok, ako napr. v Rakúsku? Zato, že pracujeme viac ako oni? Majte rozum!

A vyriešil som dilemu, či aj ja rozoznám idiota voľným okom tak, ako lekár. Nie. U mňa musí prehovoriť. A použil som i učebnicu medicíny.

- sociálna úzkostná porucha - zahrňuje silnú ostražitosť pred cudzími ľuďmi /asi aj inofarebnými/

- deteriorizácia inteligencie - zhoršenie, úbytok schopností

- pseudooligofrénia - sociálna debilita, sociálna slabomyselnosť

- mentálna retardácia - psychická a kultúrno - sociálna deprivácia

A aj Váš TV monitor nahradila foto nášho Najkrajšieho a najmilšieho? Ale prečo ho stále prerušuje tá hlúpa reklama. Ruší to cca 20 % divákov, viac ako pri programoch...

A NAKA zasahuje, zasa huje, zasa huje...A prehliada a prehliada a prehliada. Tuším aj to, čo má vyšetriť. To budú mať Kočner, Trnka, Vážny odškodné. Možno aj Bašternák, Počiatek, Kaliňák a každý, koho "poškodili". Okrem Kisku a Matoviča. A nároky dopravcov sú neprimerané. Primerané je iba navýšenie ceny futbalového štadióna.