MÚTNY SYSTÉM na Slovensku končí! Chystáme svetový experiment...

Pristúpime k výlovu rybárov, čím sa zvýši počet rýb a zlepší naše MENU. V mútnych vodách sa totiž najlepšie loví. Nevidieť háčik, ani olovko. V tme ani rybára...

Všetko bude záležať od budúceho ministra vnútra, ktorý by mal byť "najhorší" v dejinách Slovenska. Najlepší už totiž bol. Po rozume mi stále chodí taký jeden šašo a neviem prečo. Vy viete?

A študenti, hlavu hore! Ako som už písal, ten arcilotor Šoroš chce urobiť opak toho, ako náš kpt. Danko. Chce rozdať SVOJU / no comment/ miliardu USD na bezplatné štúdium pre tých, ktorí na to nemajú. Predsa je staré porekadlo - Bez peňez do krčmy nelez!. Ak to využijete, ušetríte R.Ficovi 55 000 Eur pre jeho "našich" ľudí. Vy potom po vzore nášho suseda V.Orbána sa môžete darcovi pomstiť a nadávať naň. Veď populizmus je o tom.

Čo je to ale proti tomu, že dôchodcovia a slabé sociálne skupiny dostanú možno až 8,20, alebo aj 13,50 Eura v rôznych balíčkoch, čo niekedy znamená existenčne veľa. Kto však zapríčinil až takýto stav? A kde je "uznanie" za to všetko?