Zaveďme právo voliť až po skúške GRAMOTNOSTI a teste IQ. Viď text!

SMER dal víťazný gól do vlastnej bránky. Paradoxne to bola Kaliňákova ruka /ministerka Saková/, nahrávajúca premiérovi Pellegrinimu v zápase proti zahraničným Slovákom a Bratislave. Ruku odpískala Verejnosť / proti násiliu/.

Nepoučili sme sa z histórie, keď za feudalizmu sa musel volič preukázať istou schopnosťou voliť /finančná hotovosť/, aby sa vylúčili asociáli, lenivci, opilci, príživníci. Náš Parlament by mal potom maximálne jednu tretinu...

V súčasnosti sú na tom neprispôsobiví asociáli v niektorých prípadoch lepšie, ako tvrdo pracujúci. Dnes sa už "hladuje" s cigaretou a pivom v ruke a pritom sa volá mobilom ďalšiemu "hladujúcemu". Toto by však Spoločnosť uniesla.

Väčším ohrozením je však politický analfabetizmus typu Mazurek, Kotleba, Danko, Harabín a väčšina Smeru. Keď si pozriete typológiu "obrancov národa" napr. v príspevkoch p.Benčíka - koľko z nich by ste odporúčali na lekársky zákrok? 90 % ?, 95 % ? Ten zvyšok do 100 % sú úspešní biznismeni obchodujúci s hlúposťou svojich voličov a s toleranciou Verejnosti.

SMER k výšinám je iná kategória. Jedni sú spokojní s ohryzenou kosťou a chvália sa, že poznajú vôňu šunky. Iba vôňu. Tí druhí majú majetky /za naše peniaze/, že keby ich chceli zlegalizovať, tak podľa oficiálneho príjmu ich musia asi za obdobie cca 500 - 600 rokov.

A vznikol nový prírodný druh. Čo sú Perlorodky, viete asi všetci. Ale Perlorodcov ešte nikto nezaznamenal. Čo slovo, to perla. Niekoľko podnetných.

-súd riadený americkou Ambasádou /Rusko neuviedol, kto riadi tú Ambasádu.../

- na Východe nič nie je / ale je tam Grófka a úspešný Smer/

- vražda Kuciaka a Tisa je to isté /no comment/

- nie sme vpravo, nie sme vľavo, nie sme v strede /kandidát x za stranu y/

- zrušíme dialničné známky, keď sme už nedokázali zrušiť Mýtny tender

- nezvýšime dôchodky, ale dáme ten šťastný 13 ty

- máme obavy, že do budúceho vedenia štátu sa dostanú neschopní jednotlivci, oproti dnešným - Dankovi, Hrnkovi, Bugárovi, Ficovi, Kaliňákovi atď.

- peniaze, ktoré chce Kiska rozdať utečencom, sú v rukách Kočnera, Bašternáka, Počiatka, Kaliňáka, rôznych generálov /napr. Laudona/ v lepších rukách

A súdruh Blaha sklamal. Nepovedal, že keby dnes vládol súdruh Jakeš a Biľak, tak by osobne stáli na hraniciach, skoro ako náš premiér a vlastným telom by bránili každému koronavírusovi a migrantovi vo vstupe ku nám. Priznal, že dnešní súdruhovia nemajú ten správny SMER a preto volia politickú stranu "ZMENA". Nechápem ale prečo, veď tú majú aj bez reklamy...

A priateľ Vladimír opäť perlil. Vraj Trumpov syn sa vyjadril, že náš socializmus poznal osobne, keď chodil cez prázdniny ku starým rodičom do Československa. A vraj videl tie fronty na chleba. Tak takto nemal náš úspešný socializmus zhadzovať. Nahral na smeč ľavičiarom. Na chlieb totiž nikdy neboli fronty, lebo to bol jediný tovar, ktorého bolo ako tak dosť. To, že chýbalo všetko ostatné, súdruhovia taktne zamlčali." Nebudeme sa predsa baviť o hlúpostiach a maličkostiach..." A tak sme tie USA znovu prichytili pri lži. A kto klame, ten aj kradne a tak môžeme podľa starého manuálu prehlásiť, že mladý Trump nás chce aj okradnúť. Ale správne orientovaní "Slavjani" /Slovéni?/ nás ochránia. Budúci kapitán Domobrany Kotleba s budúcim admirálom z lietadlovej lode Dunajskej flotily A.Dankom a pod.

A s humorom za náš slovenský mier!