Od Trnavy ide vlak a v ňom sedí majster šach. Všetci grázli utekajú, lebo majú strach...

Táto paródia na Tisovho ministra "židobijca" ma napadla v dnešných súvislostiach./ĽSNS/. Orig."od Žiliny ide vlak a v ňom sedí Šaňo Mach. Všetci židia utekajú, lebo majú strach..."

A overila sa stará pravda, že novinári sú prostitútky a slizkí hadi. Ospravedlňujem sa Ficovi a uznám, že on ich pozná lepšie. Upozornila ma na to zmena majiteľov rôznych vysokočítaných médií. Okamžite po zmene atakovali prezidenta Kisku hrubým spôsobom, Po poklese čítanosti alebo iných upozornení vydavateľ pochopil a tlač sa vrátila do starého koryta. Z obchodných dôvodov a vďaka starej redakčnej garde.

A zrazu tu máme "Hranicu slušnosti a zodpovednosti". Ako vydavateľ píše "...slušné slovenské médiá mali základný rešpekt pred intímnou zónou verejného činiteľa. Samozrejme, ak nemala dosah na jeho či jej pôsobenie vo verejnej funkcii..."A toto je vôbec možné? Ani slovo o možnom spájaní podpredsedu Smeru Pellegriniho s náboženskými extrémistami, odporcami istanbulského dohovoru, upierateľmi ľudských práv skupine LGBTI atď.A tu je pes zakopaný. Redaktori Plus 7 dní /Knapík, Šelestiaková/ nepíšu pre svoje šéfstvo, ale pre verejnosť. Ale na Slovensku je to tak. Aj Kuciak asi nemal klásť nepríjemné otázky, mohol tu byť dodnes.

Ak by "taktnosť" mala takto vyzerať, nikdy by sme sa nedozvedeli ako mohol vzniknúť Kočner a Bašternák, Opička a Maznák, ako "uletel" Vietnamec, čo robila Ndrangeta na Slovensku a prečo je slečna Trošková tak múdra, ako je krásna, prečo do Pravdy píšu hlavne Anonymous-i a pod.

Ale čítať budeme opäť to, čo bude písať K.Šelestiaková, p. Knapík a spol. Tak, ako sme začali čítať Denník N...

A všimli ste si tú obrovskú rezervu Demokracie? PS Spolu, KDH, maďarské strany ?