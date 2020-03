Zničí prasačí mor z Trnavy naše "Svine" len vo filme, alebo aj naozaj?

Aj tých, ktorí SR "pomilovali" proti jej vôli a nazvali to "láskou k vlasti"? A aké bolo vstupné do tohoto "Verejného domu"? Zopakuje sa príbeh 7 statočných, z ktorých budú bojovať iba štyria, lebo traja sú ranení /PS Spolu, KDH?

Dúfajme, že ide o poslednú časť telenovely zvanej"Sociálna demokracia na Slovensku", trvajúca od r.1989 až dodnes, s rovnakými hercami, alebo ich synmi, prípadne bývalými PSVB /Pomocná stráž Verejnej bezpečnosti/, spolupracovníkmi Štb a pod.

Ale späť k filmom. Bolo by vhodné mať Verejno právnu TV, ktorá by ukázala zábery z Ficovho bytu. Po mne potopa! A povinne ich premietať na školách. Nech mladí vidia, ako človek platiaci iba cca polovinu nájmu nenávidí tých, ktorí ho o ten sociálno demokratický luxus pripravili. Zrejme v podobnom stave zanecháva aj túto pomilovanú Slovenskú republiku, tehotnú všetkými ďalšími nedostatkami. Ale potraty sú zakázané...

To všetko by sa dalo uniesť, keby sme nevideli, ako zúfalo ZLO bojuje, aby pretrvalo. Šťastie, že nemá zbrane hromadného ničenia /hoci ešte nevieme/ . Vyjadrenia Pellegriniho, Blanára, Blahu, Kotlebu a ďalších sa im skoro vyrovnajú. Dobre, že zatial pri ich vlastných členoch. Ale vysvetlím to najväčšie nebezpečie, ktoré na nás striehne. Volá sa NIČ!

Za zúriaceho komunizmu manželka prepisovala motáky Gustáva Husáka z Pankrácu /najznámejšie väzenie v ČSSR/. Nosil nám ich priateľ, ktorého otec ho tam dostal a ako bývalého priateľa ho chcel neskôr dostať von. Dôvody uvádzať nebudem. Akýsi major Doubek mlátil G.Husáka dovtedy, kým neožili vzorce na koberci. Potom Husák sa "priznal", dal sa ošetriť a následne to odvolal. Ale bol na tom mnohonásobne lepšie, ako tie tisíce väzňov v Jáchymove /trestný tábor v uránových baniach/, alebo inom kultúrnom zariadení. Počet mŕtvych a popravených si nájdite na internete.

Husáka jeho spolustraníci prepustili a čakal som, čo bude s majorom Doubekom. NIČ!!! Ani keď sa stal Husák prezidentom. Bol to predsa "náš súdruh"...

Potom som čakal po "Nežnej revolúcii", čo urobí "Verejnosť proti násiliu" s husákovcami, ktorí boli horší, ako naši kočnerovci. NIČ!!! Prehlásili síce komunistický režim za zločinecký, ale čo by ste chceli našich ľudí trestať? Že boli vrahovia, násilníci atď.? V prvom rade boli "naši"...

Keď prezident Havel amnestoval v eufórii slobody zločincov, všetci" pravoverní Slováci" jačali, aký je to zločin. A paralelne amnestovali červených zločincov. To už bolo o.k. A pritom stačilo aspoň formálne nakrátko ich zatvoriť, istú dobu nedovoliť vojsť do verejných funkcií.My sme však z generála Štb vytvorili poradcu "najúspešnejších" podnikateľov a z ideológa komunizmu, prezidenta.

Tieto chyby umožnili vyrásť takým monštrám, ako Mečiar s.r.o., Smer s.r.o., Kočner s.r.o.

Ak dnešní víťazi volieb urobia rovnaké chyby, tak príde revanš bezcitných, nenažraných, egoistických, ktorých sme videli vo filme a bude, ako nebolo...Mazurek "bojuje stále viac", lebo dnes už aj za plat, ktorý mu umožnil aj Kočner, smeráci so všetkým, čo nepoužili pri Kočnerovi, sudcoch a pod. A v pozadí striehnu "milovníci ľudí" v cirkevnom prevleku.

A priateľ Vladimír opäť perlil. "Štbákmi sa stali aj ľudia za drobné výhody. Cestovanie a pod. Boli aj takí, ale o nich sa netreba baviť. Keby sa ocitol na mieste môjho bratranca, ktorý ako študent medicíny doniesol na požiadanie spolužiaka tlačivo na štipendium a potom dostal 25 rokov za "napomáhanie špiónovi", možno by pochopil. A vraj Sulík položil Radičovej vládu. Myslím si, že iba urobil chybu z neskúsenosti. Mal pri hlasovaní o Grékoch opustiť sálu a nechať hlasovať Fica, ktorý mal opačný názor. Argumenty by potom padli...