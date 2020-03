Žiadam P.Pellegriniho o meno a adresu Číňana, ktorý má moju rúšku, ešte pokým je premiér.

Zároveň o mená zodpovedných, aby synovia v prípade najhoršieho scenára vedeli, komu rozbiť ...napr. okno.

Nezávidím Číňanovi a prajem mu tú kvalitnú štátnu opateru a zdravotnú bezpečnosť. Vadí mi ale, že Slovensko prešlo spod nadvlády Vietnamu /Kaliňák a spol./, pod čínsku/ lietadlo kšeftujúce so zdravotníckymi prostriedkami aj za moje dane a vraj aj s našim vínom/. A ja sa podľa Pellegrinihi mám "ošáliť", keď už nemám rúšku. Už raz ma oKabátili, ale stálo ma to chvalabohu iba peniaze. Nech si ich pán Kabát užije. Tentoraz ale vyžadujem, aby Číňan vedel pri tom najhoršom scenári, kam poslať kyticu...

Zajtra totiž idem do gorodu a bez rúšky. /Nevesta chce čosi podniknúť./ Som síce už trochu po záruke, ale nehovorte to môjmu blízkemu okoliu, aby im smiech neuškodil. Prijmem niektoré Pellegriniho " drastické" opatrenia. Z nich však najdrastickejšie bolo zbavenia sa dostatočného počtu rúšok a zdravotníckeho zariadenia, zo Štátnych rezerv.

A s tými Číňanmi opatrne! Už raz zasadal Generálny štáb "Veľkej čínskej armády- /malú nemajú/ a riešil napadnutie tej skazenej Európy. Generál Fˇ ico povedal - "v stredu doobeda napadneme tých zradných európanov. Sú nejaké otázky? Vtedy sa kapitán D ˇanko spýtal. A čo budeme robiť poobede?

A asi starnem. Denne pozerám TV upútavky na film "Sviňa" a až potom zistím, že sa jedná o spravodajstvo z politického, ale i iného života. Možno, keď budem dospelý, pochopím.

A priateľ Vladimír opäť zaperlil. Vraj tí "podnikatelia" /cítite ten pejoratív?/ keď im tečie do topánok, sa aj tak obracajú na štát. Títo socialisti sú presvedčení, že tie miliardy do Štátneho rozpočtu nosia tí 14 ti ministri a jeden premiér z domu. Je to však rozšírená úvaha všetkých socialistov a preto neznášajú napr. Sulíka...

P.S. Dostal som jeden nápad, ako by nejaká drobná miliardička mohla prísť a helfnúť. Keby sme sa tak úctivo pomodlili ku sv. Počiatkovi, sv. Kaliňákovi, Širokému Váhostavovi, panne Pente a spol., možno by nám zo schránok natieklo i viac...

Jeden odborník mi ale poradil, aby som predtým naučil naše vlky a medvede sa pásť a držať zeleninovú diétu. Čosi sa mi na tej rade nezdá...