Príde k amnestii kriminálnych sudcov, prokurátorov, policajtov? Určite áno!

Iba musíme zrušiť volebné výsledky. Prečo by inak "bývalí a bývalky" viedli tak ostrú pokračujúcu volebnú kampaň naďalej?

Minister Žigo to na TA 3 aj povedal - "aj po prípadnom prevzatí moci novou vládou...". Čiže prevzatie moci nie je nijako isté. Istá je iba nepostrádateľnosť doterajšej vlády. Markantne to prejavujú "slabé" a neinformované ženy, ktoré kvôli koronavírusu nedostali kytičku na MDŽ, ani oplzlý vtip a pusu...Ale o to radšej by mali dieťatko s našim najkrajším. Veď ako vysvetliť poznámku, že aj Angličania nám závidia nášho Pellegriniho? To sa dá vysvetliť iba obdivom a láskou. A tá vedie k počatiu...

Aj táto situácia mala Počiatek. Ak si prečítame štatistiky priemerného dožitia našich občanov, čísla odvrátiteľnej úmrtnosti v porovnaní s inými, vysokú chorobnosť, zlú dostupnosť lekárskych služieb, čakacie lehoty, doplatky a úplatky, typy plesní a infekcií zamorujúcich naše nemocnice, riešenia sociálne slabých skupín, začnete uvažovať, že ten koronavírus ani nie je tak nebezpečný a takto trénované obyvateľstvo ho hravo prekoná. Veď my nie sme Taliani, nám stačí sa ošáliť.

Keď si ušiješ rúšku, odbremeníš štát a ten môže investovať do zmysluplnejších vecí. Napr. pán Kočner nemá ešte nový náter na jachte - pardon, teraz už jeho žena, pán Počiatek nemá pokosený francúzsky trávnik, pán Kaliňák ešte nezjazdil Route 65 a 67 a deti pani Jankovskej nemajú upratovačku do toho krásneho a veľkého bytu pri Dunaji, na ktorý si nasporili ešte v jasličkách. Ale aspoň ich mama ide príkladom a ukazuje, ako by každý zodpovedný občan mal nosiť norkovú rúšku a muži prípadne pozerať na svoje 20 - 30 tisícove Rolexky, kedy pre nich príde NAKA.

Takže žiaden strach, bude aj horšie. Alebo sa už nedá? Tí, čo pili, dosiahli už dno a my ostatní ešte nevieme. Svoj kalich horkosti sme ešte nedopili. A jeden závažný postreh. Vedci zistili, že koronavírus má i ďalšie vážne prejavy v oblasti psychiky. Ako inak si vysvetliť napr. snahu pána Vážneho pri propagácii bývalej vlády? Chcel by byť účastný nového Mýtneho tendra? Alebo aj ďalší, ktorí geniálne riešia problémy, ktoré by tu bez nich neboli. Začína asi boj o odpustky a strach zo zvera zvaného Leopoldov.

Doteraz tieto veci vzbudzovali aj nechcený úsmev. Na Ficovom úsmeve však vidíme, že je sardonický. A to je ukazovateľ. Pre laikov - sardonický úsmev /risus sardonicus/ je stiahnutie tváre kŕčovitým napätím mimického svalstva. A ten je stále viac úmerný jeho "úspechom".

A z bezpečnostných dôvodov sa začíname orientovať nielen na Večné časy, ale aj na zvyšok sveta. Naj novšie je to vraj Argentína, ktorá má ku nám mentálne najbližšie. Majú rovnakú skúsenosť ako my, s pučami a juntami. A s lietadlami. My pri Vietnamcoch a Číne, oni pri zhadzovaní opozície do mora. Takých aeroplánov sme sa vzdali. Ochrancovia prírody povedali, že keby sa naši slovenskí žraloci náhodne dostali do svetových morí, do týždňa by požrali tých pôvodných, korytnačky by vybehli na breh a podochli, korále by sa objavili vo všetkých burzách a schránkach. O rybách sa ešte nevie...

P.S. A na otázku, prečo sme nemali načas rúška /a za cenu pred panikou/, treba odpovedať - "ale dávno máme tekutú dezinfekciu".