Pán premiér Matovič, prosím Vás, nesmejte sa! Niektorí blogeri za to nemôžu...

Sú to iba frustrovaní Narcisi a protežanti režimu spred 30 tich rokov, ktorí sa z toho nespamätali...

Načo potreboval bloger takú záplavu slov, keď aj za komunizmu sa väčšina túžob obyvateľstva vmestila do výzvy "2000 slov". Ani tých jeho 200 000 však neodhaľuje podstatu. Iba tí, ktorí boli jeho súčasníkmi a pamätníkmi vedia, čo formovalo jeho dnešný bezbrehý narcistický exhibicionizmus, politický revanšizmus /na nesprávnej adrese/ a nedostatok sebareflexie. Neholí sa denne, možno mu zrkadlo ukazuje niečo iné.

Ale in medias res, aby som ho trochu "vzdelanostne" napodobnil.Nikto nepochybuje, že ide o úspešného, inteligentného, rozhľadeného a vzdelaného občana. A my starší si pamätáme aj celú dynastiu Belákovcov. Ja ale vždy uvádzam príklad, čo by bolo, keby ing. von Braun, autor Hitlerových a neskôr amerických rakiet, uspel už u Adolfa a vyhral mu vojnu. Bol by rovnako uznávaný?

A teraz jeden konkrétny prípad. V období, ktoré L.B. spomína v blogu "Nežné revolučné spomínania", t.j. v 90 tich rokoch po páde komunizmu, som sa na pošte Jarošova ul. stretol s Ivanom Krajíčkom. Tiež nikto nepochybuje o jeho umeleckých kvalitách. Stáli sme s manželkou v radách ku okienkam. To, čo som počul od maestra Krajíčka, bolo čosi neuveriteľné. Bordel, neporiadok, svinstvo a pod. /cháp, že musel stáť v rade ako iní/ ho tak rozčúlilo, že vynadal do VPN / Verejnosť proti násiliu, čosi ako dnes opozícia proti Ficovi/ všetkým poštárkam a urobil ich zodpovednými za všetko nové a nefungujúce, lebo predtým bolo všetko dokonalé a fungujúce...Keď to vyzeralo, že zopár mladíkov sa chystá na lynč, pustili sme ho dopredu. Pre mňa a manželku to bola najnázornejšia ukážka frustrácie zo straty monopolného postavenia. Vtedy si tzv. dnešní VIP určovali štatút sami a schvaľoval im to Ústredný výbor Komunistickej strany. Predpokladám, že tam pramení aj odpor L.Beláka ku dnešku a k ľuďom, o ktorých je presvedčený, že to, čo dosahujú je to, o čo ukracujú jeho. A o prípadoch, keď niekto neobsiahne rovnaké vedomosti ako on, ani nehovorím. Môže byť stokrát užitočnejší, ale keď neovláda umenie SLOVA rovnako, je odpísaný.

A pozrime sa, ako hodnotí situáciu v posledných blogoch.

PÁN PREMIÉR MATOVIČ? PROSÍM VÁS NEPLAČTE ! /Blog L.B./

- premiér dáva neúprimné sľuby, zmanipuloval voličov.../Matovič/

- bývalý premiér Pellegrini sa postavil na čelo partie zodpovedných ľudí /cháp na rozdiel od súčasného/

- sypanie nezmyslov, napr. testovanie miliónov Slovákov / treba vysvetliť svetoznámemu odborníkovi, ktorý s tým súhlasí /Mistrík/, že je to hlúposť/

-... predaj kvetín s odstupom, už vidím.../každý vidí, čo chce/

- ľudia sa boja Vašej /Matovičovej/ nekompetentnosti /nenechali by sme to na budúcnosť?/

- vládnu hlupáci, nakazení nekompetentnosťou /cháp, ako že nevládneme MY/

IGOR "LUTHER" MATOVIČ A JEHO DEMOKRATICKÁ OPOZÍCIA /Blog L.B.//

- no comment

KOTLEBA? KISKA? KŇAŽKO, POLITICI, POKRYTECTVO A SLOBODA SLOVA /Blog L.B./

- politici ponúkajú SLOVÁ.../ a čo autor? slovný exhibicionizmus/

- L.Belák - vojak slova, generál, maršál, admirál...

- nechutný útok na J,Šeligu...

- Vojna slov - náčelník GŠ je autor

- prezidentka Čaputová vytrhla pri udeľovaní vyznamenaní pár stránok histórie Slovenska / rozumej, neocenila zásluhy za "Kultúrny rozvoj socialistického Československa " v podaní autora

- Kiska nechápe to, čo autor. Ten cituje Umberta Eca a podľa toho je Kiska najvyšší predstaviteľ mafiánskeho štátu. Podľa rovnakého kľúča bol L.B. jedným z prominentov zločineckého komunistického režimu a jeho vyjadrenia sú tým ovplyvnené...Kedysi nemusel byť každý členom KSČ. Stačilo, keď bol privilegovaný. Dnes tiež nemusí byť každý členom Smeru, stačí, keď je futrovaný / starý bratislavský slangový termín na osobitné dodávky, ponuky, zásobovanie a pod.

