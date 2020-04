Ficova TB na TATRI prekročila všetky medze. Potvrdila nutnosť ochranky. SBS, aj lekárskej.

Vážené novinárske prostitútky, slizkí hadi, bejby a bejbovia! Verejnosť Vás žiada o presné a porovnateľné údaje z tlačoviek Opozície a Pozície. Kto, odkial a čo chce vedieť. Prečo, uhádneme...

Zdá sa, že najlepšia ministerka vnútra /inú by nevybrali/, p.Saková, ktorá nastúpila po najlepšom ministrovi vnútra R.Kaliňákovi, vedela, čo robí. Asi poznala cez vlastné nemocničné zariadenia MV, Ficovu /a nielen jeho/, medicínsku anamnézu. Okamžite zasiahla a pridelila mu tú najlepšiu a najvýkonnejšiu /napr. sťahovanie/ ochranku. Neznalí veci si mysleli, že na ochranu expremiéra, ale pravda bola iná. Na ochranu Verejnosti, pred permanentne zúriacim expremiérom.

Márne. Tento politický mág a mediálny kúzelník dokázal zmobilizovať a sfanatizovať všetky svoje politické Trosky /nemýliť si s Troškami/ a zároveň sa dištancovať od svojich nedokonalých produktov, ktorých ľudovo povedané "načapali" pri čine. Taký Kočner, Bašternák, Jankovská, Kaliňák, Počiatek, Kičura ...nás vždy očurá. Tých ale už obetoval. Musel. Zostala iba úzka skupina kamikaze /japonskí leteckí samovrahovia/, pre ktorú však už nemá lietadlá. Posledné použil Kaliňák na let do Vietnamu. K dispozícii zostal už len strach a obavy. Z koronavírusu nie, iba z Leopoldova.

A teraz žurnalisti. Stali ste sa v mojich očiach a nielen v mojich, tým najváženejším stavom, od smrti Janka Kuciaka. Už som raz písal, že štát by mala podľa mňa viesť Redakčná rada...Preto Vás prosím, uvádzajte menovite a presne po tlačových besedách všetky "bejby" a "bejbov", ich "úprimné" otázky /nahrávky na smeč/, aby sme to mohli porovnávať s TB toho "blázna", mafiánskej podržtašky a nebodaj s poblúdenou a nezodpovednou nečlenkou Smeru - prezidentkou Čaputovou.

A čakajme na VEĽKÚ AMNESTIU. Keď bude najhoršie, treba ju udeliť všetkým, ktorí tak statočne spravovali naše štátne financie, ale za podmienky, že ich vrátia. A bude po všetkých problémoch a platy a dôchodky budú môcť byť dvojnásobné. Dzurindovi do toho dvojnásobku vtedy chýbalo ešte polročné vládnutie. Veď len za zoznam "našich ľudí" /cca niekoľko tisíc kg/ by v zbere papiera bolo najmenej, keď nie ešte viac.

A priateľ Vladimír opäť perlil. Vraj "všetky vlády od prevratu sú rovnako zodpovedné za dnešný stav. Rozmeňme si to na drobné! 10 rokov vlády Mečiara /rozkradnuté najlukratívnejšie podniky s malou domov - do Elektry, sem tam nejaká vražda/. 8 rokov vlády Dzurindu / 4 roky vyrovnával hrôzu po Mečiarovi, ďalšie 4 roky sme boli ekonomickým tigrom Europy/. Potom 12 rokov Fica. 6 rokov žil z Dzurindových reforiem a z účasti v európskych spolkoch a ďalších 6 rokov sme sa úspešne prepadávali do súčasnosti. Nebyť EÚ a jej fondov, tak sme dobehli banánové republiky. Ale keď sa vrátia "naši" ľudia k moci, aj koronavírus ujde...