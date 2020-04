Viete, že zlacneli apartmány na Floride? Vy ho ešte nemáte? Neváhajte! Rozumní kúpia aj 2.

Stačia Vám dovolenky s rekreačným poukazom na Slovensku, alebo v Čechách? Ešte aj víkendové letenky do Miami sú v akcii. Stretneme sa tam, alebo v Leopoldove.

S Vami, ktorí nereagujete, je vždy problém. Veď každý koľko - toľko schopný riadiaci pracovník - člen Smeru má na Slovensku tých skromných 10 000 Euro mesačne, plus niekoľkokrát toľko aj 2x ročne a iné benefity "našich ľudí". A pri dnešných koronavírusových cenách by ste stačili aj na nejakú skromnú vilu po nejakom obyčajnom americkom hercovi, alebo francúzskom /Cannes/. Rodinné letenky sú počas víkendov tiež v akcii. Iba si šliapete po šťastí...

Teraz som však asi prezradil utajované skutočnosti, na ktoré nemám previerku. Lebo v utajení pracujú a utajene sú financovaní tí naši najlepší a najtajnejší. Ani ich vlastné manželky netušia, či sú ešte manželkami a či si zaslúžia obdiv a opateru. A tajné služby sú tak tajné, že ani ich členovia nevedia, odkiaľ majú tie státisícové, neevidované a utajované sumy.

Zatiaľ to ale nevadilo, lebo preukazovali verejne podľa zákona ich pôvod. Pri otázke, aký je pôvod tých peňazí, odpovedali zväčša pravdivo. "Predsa každý vie, že z tlačiarne. Niekedy z Kremnice, športového vaku, alebo igelitky". Z vlastnej hlavy nie, tá má iný obsah...

Ale vraj sa chystá na psa mráz. Viacerí z tých pomätencov, ktorým sa hovorí Nová vláda, chystá i Nové pomery. A kým sa tieto neprejavia, bolo by vhodné ju urobiť nevládnou. A to čím rýchlejšie, ešte pokým sú niektorí naši súdruhovia v utajení u vesla, ako by povedal s.Blaha a majú aké - také rozhodovacie právomoci. Po každom kroku súčasnej vlády a po každej nasledovnej tlačovke Smeru to vyzerá tak, že nová vláda bude musieť starú poprosiť o návrat a o pomoc. Minulá mala na všetky rozhodujúce ekonomické investície, ako školské obedy, vlaky zadarmo, zvyšovanie dôchodkov /niekedy aj o 8 Euro/, budovanie autosrandy do Košíc a pod. Ba dokonca vedela zadĺžiť Slovenskú republiku cca do konca storočia. Toto tí noví nevedia a starí bez toho tiež vládnuť nevedia. Nuž uvidíme...

A príjemné sviatky všetkým ľuďom dobrej vôle!