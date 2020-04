Konečne sa Fico jednoznačne a jasne priznal. Nezažaloval Počiatka, ani Žemberu za lži...

Obaja ho totiž nepriamo obvinili z "malej veľkej domov" a z 50 tich %. Začína byť sebakritický, alebo nacvičuje do " Špeciálneho pezinského spevokolu? "

A sledujete malokarpatské telenovely zvané "My neodchádzame", alebo "Tlačové besedy Smeru", výdatne podporované otázkami a réžiou "NAŠICH" médií, ale i bulvárnych? Ak nie, tak robíte chybu.

Aj Pamela Anderson a Jednoduchá Mária vám to potvrdia. Vraj ich už kúpila Sev. Kórea, socialistická Sýria a aj "Ostrov slobody - Kuba". V ostatnej časti vystupovali hlavne dvaja svetoví - super, extra, maxi, mega, špeciál - ekonomickí experti, absolventi Vysokej Univerzálnej školy Smeru. Moderátor E.Tomáš a lekár R.Raši .Brilantne rozobrali všetko, čo oni zanedbali a vysvetlili, aké riziká na nás čakajú. Za ich predchádzajúcej vlády Bezpečnostná rada ani nezasadala. Najväčším rizikom bola ona sama. Pardon, okrem zasadnutia ku psovi pani ministerky Tomanovej...

V jednej časti "My neodchádzame" vystupovali aj exminister J.Počiatek, gen. manipulátor Trnka, dočasne vzdialený Norbert Bodor, K.Kičura a ďalší, ktorí teraz nacvičujú epizódu zvanú "Víťazný návrat". Ďalšie obsadenie sa ešte rieši.

Je záhadou, prečo všetci prívrženci totalitných režimov /Blaha a spol., Kotleba a spol./, obmedzených demokracií ako Rusko, autokratických režimov ako Orbán, tak strašne bojujú proti sledovaniu nákazy mobilmi. Veď v tých režimoch, ktoré tak obdivujú, by prišli aj o slobodný internet /Kuba/, osobnú slobodu /Rusko/ a možno i o život /Čína/.

To iba Boris Johnson poďakoval a ocenil sestričky, ktoré ho ošetrovali a zachránili mu život /migrantky z Portugalska a N.Zélandu.../.To, keby urobil slovenský premiér a nepovedal by, že prežil napriek opatrovaniu migrantkami, tak mu padne vláda.

A priateľ Vladimír opäť perlil.Sú vraj opozícia a majú na to právo. Bola to reakcia na moju poznámku, že väčšina zodpovedných v Smere prežíva krutý strach a beznádej a ani tie milióny to nezmiernia...Kto videl film "Veľká vlaková lúpež" vie, že nestačí mať iba peniaze. Ako povedal klasik - kto nepozná nič iné, ako peniaze, nezaslúži si nič iné, len peniaze.

Ja dodávam, nech ich majú aj v tom Leopoldove...