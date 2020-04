Čo robí Fico po polnoci pred Úradom vlády? Sleduje, kedy ten lenivý Matovič zhasne.

A urobte už niečo, aby sa náš Peťko P. vrátil. Skôr, ako tí Matovičovi besní psi zatvoria všetkých...

Počítajme. Za každým jedným koronavírusom je cca 10 nakazených. A taká Jankovská, Kičura, Kvietik, Makó a ďalší, majú tiež svojich, od ktorých sa nakazili. A tí tiež svojich, našich a svoji tiež svojich. Jeden Kičura má 10 ukrytých kičurkov, jeden Kvietik celý záhon kvietkov, jeden Makó celý záhon makovíc, plných makov...A toto všetko bez polievania zhora, zahynie. To chcete? Už aby bol Peťko späť!

V jednom má Fico pravdu. Novému vládnemu tímu chýbajú útočníci typu E.Tomáša, J.Blanára, R.Rašiho. Mušketieri pod vedením zákerného kardinála. Ale náš Peťko je iné kafé. Jemné...A E.Tomáš používa tie správne podobenstvá. Napr. - chodí to ako propagátor, hryzie to ako aligátor, argumentuje to ako plagiátor, takže je to náš navigátor - moderátor. A ešte na mňa žmurká pri besedách cez kameru, či je dosť pôsobivý. Mali by mu v TV predložiť zrkadlo. Nič krajšieho vravím Vám, na tom svete nepoznám...

A zmocňuje sa ma veľké podozrenie. Goebbels temer zanechal s českou herečkou L.Baarovou potomstvo. Nemal vzťah aj s nejakými Slovenkami? Asi 30 % slovenských voličov uverilo 100 x opakovaným lžiam. Napr. že naši sociálni demokrati, ktorých zoznam sa podivne zhoduje so zoznamom slovenských milionárov, hovoria Pravdu. Oni ju ale aj vlastnia.

A je jedno riešenie. Všetci, ktorí volili a umožňovali také úspechy ako dosiahla minulá vláda, by mali byť zdanení 100 % ným príplatkom, aby sme otestovali ich dobroprajnosť voči ich sociálne - demokratickým vodcom. To by sme videli osamelé koly v plote, ako sa vyjadril súdruh Jakeš. Opustili by ich nielen voliči, ale i psi, vtáci, vlci, býci a asi aj manželky.

A ten náš Borisko mal šťastie. Všetci sympatizanti Smeru a spol., ale aj môj priateľ Vladimír čakali, že dievčina neznámeho veku zo známeho "Čistého dňa" po jeho telefonáte otehotnie. Z nepochopiteľných dôvodov sa tak nestalo. Boris nevyzerá neplodný. Možno ona...

Mnou odporúčaná svetová literatúra na danú tému - New York Times bestseller Každý klame /Big data, new data/, a "Ako prežiť kreténov" - Robert Sutton...