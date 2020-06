Okradli Kočnera, Kičuru, Bašternáka, Jankovskú a skoro polovinu sudcov...

Chystajú sa okradnúť aj Kaliňáka, Bodora, a skoro všetkých "bielych" vlastencov a ešte ich aj zavrieť.

Nenávisť tejto vlády k sociálnym demokratom a vlastencom je patologická. Až museli pred Úrad vlády a pred tú prezidentku nahnať niekoľko sto pravoverných, aby ukázali, že oni sú tými ostatnými miliónmi poblúdených umlčiavaní a diskriminovaní. Veď stačí pozrieť na takého Mazureka s jeho advokátom Ficom a všetko je jasné. Netreba ich ani počuť.

Lepšia partia je už len Peťkova. Pellegrini, ako najskúsenejší sociálny demokrat, ktorý od začiatku budoval Smer a jeho blahobytný a úspešný štát spolu so svojou politickou jedenástkou /obrancami, útočníkmi a brankárkou Sakovou/, zrazu zatúžil po zmene. Doteraz robil vynikajúco jedno a odteraz bude robiť to isté. Ale budeme to volať Zmena. Aspoň v názve a v heslách.

Dúfajme, že dosiahnu volebné víťazstvo, aby mohli "Pomáhať a chrániť" seba a tých, ktorých uvádzam v titulku. Oni ich vyprodukovali, umožnili šafáriť, sami boli niektorými z nich. Čiže majú za nich zodpovednosť. A keď im priznajú odškodné, tak pôjde Slovenská republika na dražbu a dostaneme aspoň zaplatené za kožušinu európskeho tigra, ktorým sme za Dzurindu a Miklóša boli. Síce nie podľa nich, ale vo svetovom hodnotení. To len oni o tom nevedeli, tak ako dnes naši fašisti nevedia, že sú fašistami.

A trochu z veselšieho súdka. Maroš Kramár dá asi žalobu na všetky sexuálne vyzývavé ženy, t.j. cca 95 % /každá v istom období/. Tie zvyšné omilostí. On tiež nepochopil, že "omylom" vypadnutý prsník je vypadnutý omylom, že "náhodný" záber rozkroku naostro je tiež náhodný, tak ako 1000 a jeden vtip tohoto druhu. Ešte aj autá a iný atraktívny tovar sa predáva s polonahými ženami. On si to mýli s vyzývavosťou určenou na provokovanie mužov, hoci to je prejav skromnosti, asexuality, zbožnosti a utiahnutosti. A reagovať na to vtipom, alebo úmerne, predsa v dnešnej dobe, keď poslanec Kollár bol temer obvinený z tehotenstva po telefóne, je skoro trestné. Zbytočne sa budeš Maroško brániť. Tvoj prst je vinný!

Správne Dominy chcú za každú cenu dominovať. To iba niektorým stačí na FB sa vyťahovať bohatstvom. Asi preto, že nemajú 170 x 90x XY. A vraj všetci sme dietkami božími, stvorenými na jeho obraz. Nuž zbohom, ak sa pán Boh v niečom podobá na mňa, alebo naopak...

P.S. Zaznamenal som prvý úspech. Môj ľavičiarsky priateľ Vladimír sa so mnou totálne zhoduje v názore na pani prezidentku Čaputovú. Pritom on má Marxove metastázy asi aj v konečníku. Zhodli sme sa, že muži ju neznášajú /niektorí/, lebo má dokonalejšie mužské myslenie a cítenie, ako oni. Ženy ju neznášajú /niektoré/, lebo má absolútny sluch na ženské nedostatky a chyby...