"Nevera po slovensky". Dráma. Beta podviedla Alfu. Pellegrini Fica. Vzniká nová "Rodina"..

Niečo o tom, ako nádor odoláva liečbe a o jeho schopnosti premieňať sa a prispôsobovať sa okolnostiam.

Poviem Pravdu, že keď som počul Alfa samca plakať za svojimi deťmi, tisli sa mi slzy do očí. Vtedy som pochopil riekanku môjho českého deda - "Břečel bych, jak lázeňská k...a". Ešte mal jednu obľúbenú - "Von to má v prvním poschodí vyprodáno..." V danom prípade sa však jednalo o mrakodrap.

Keď som počul, čo Alfu s Betou spájalo, čo všetko v láske prežili a ako vychovávali na svoj obraz tie zástupy detí - Kočner, Kičura, Počiatek, Kaliňák, Maznák, Bašternák a ďalšie zástupy detí v jasličkách, škôlkach, Vysokých školách života, poslušných a talentovaných, ovládaných iba palcom hore, alebo palcom dole, ma rozplakalo definitívne. Plakal som, keď popisoval ich výchovu, prvé kroky, prvé podvody, prvé krádeže, celoživotné vzdelávanie. Obzvlášť vo Vysokej škole v Leopoldove. Obraz mojej bejzbolovej pálky, ktorú som mal na svojich cestách márne, ale aspoň symbolicky u seba, sa mi rozplýval. Ale opäť musím spomenúť môjho švejkovského deda - Mirečku, já rozumím všem jazykum na světe. Když někdo drží kliku na WC, tak já vím, co chce...

Česká odrhovačka "Postavím si mrakodrap, z nakradnutých cihel..."bola prekonaná slovenským hitom - "Postavím si vilôčku, z mojich zlatých tehál". Nuž jánošíkovské gény sa nezaprú. Všetci chcú dávať chudobným... Tak" Matica slovenská", ako "Mladí ľavičiari", alebo nová" Rodina" /E.Tomáš, Raši, Saková atď./. na čele s Pellegrinim. Toto už šorošovci, slniečkári, kaviarenskí povaľači, utečenci, cigáni, moslimovia a ďalší paraziti Národa slovenskieho nerozchodia.

Ostatný vývoj poznáte. Za zmienku stojí už len Kičurov zákon a Kajetánova poučka. Tá hovorí, že najlepší dom nie je postavený z kvádrov, blokov, panelov. Ale vymurovaný zo zlatých tehál. Sú lacné, každá rodina ich má plnú šopu a dajú sa recyklovať...

A niekoľko správ. Veľký Boris má bolesti brucha. Nečaká ďalšie dieťa? Putin ocenil hrdinstvo lekárov, ktorí zomreli na koronavírus. Títo sa nesmrteľnému Vodcovi na večné časy poďakovali a sľúbili naďalej vernosť. A šťastie, že nás neobsadili Sumeri. Vraj ufňukancov trestali smrťou. To by už na Slovensku bol 1 obyvateľ na 100 km štvorcových a ja by som mal ďaleko nosiť priateľovi Vladimírovi kvety na hrob. A všetky problémy štátu sa dajú riešiť obchodmi zatvorenými v nedeľu, alebo zákazom potratov. Prípadne modlením.

Hymnou nového Pellegriniho politického malvéru /škodlivého softvéru/ sa stala pieseň Jara Filipa - "Bolo nás jedenásť". Zvíťazila nad ľudovkou "Bolo nás jedenásť, už je nás len desať, všetci ľudia vravia, že nás budú vešať". Zdá sa, že už začali a že bolo za čo.. Lebo kto nebol zbojník, ten zbojníkom umožňoval existenciu...