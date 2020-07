Óda a verejné vyslovenie obdivu ministerke spravodlivosti SR Mgr. Márii Kolíkovej...

Okolo témy "Justícia" sa od roku 1948 nikto spravodlivý ani nemihol. Je prvá, jediná a zaslúži si obdiv. To ostatné bolo všetko "akoby".

Vaše návrhy mi vyrazili dych. Som asi mladý a neskúsený /78r./, ale v mojom krátkom a pohnutom živote, prežitom väčšinou v krajine, kde zajtra znamenalo včera a po prevrate zostali vládnuť tí istí, iba otvorene a iba s peniazmi "robotníckej triedy", ktorá ich poverila ich spravovaním, som nič podobné nevidel a nečítal. Keby neprišla pani ministerka s jej nápravou, tak "hodím flintu do Žida, ako hovorí arabské ľudové príslovie".

Môžem komukoľvek poskytnúť detailné údaje o tom, ako sudca i po 17 tich rokoch nerozhodol o prípade 80 - až 99 ročnej ženy, ktorá medzitým zomrela a spor venovala mne / tiež už trvá 5rokov a nie je ukončený/ za moju a manželkinu finančnú a inú pomoc prestarnutej osobe.

Zhodou okoľností, ten istý sudca rozhodoval v ďalšom pojednávaní o mojej pôžičke na záchranu firmy od súkromnej osoby /8000 E/, za ktorú som podľa úžerníckej Zmluvy musel zaplatiť 28 000 Eur a sudca v tom nevidel rozpor s dobrými mravmi...

Do tretice - Policajný zbor na trestné oznámenie o vytunelovaní firmy našim spoločníko /mňa a syna/, "vyšetruje 8 smy rok veci, ktoré sme presne uviedli. Náš protivník sa nám ale predtým pochválil, že ide spoločne podnikať so synovcom jednoho oligarchu. Tak ho zastupovala nám finančne nedostupná právna firma primeraných spôsobov...Ale náš spoločník nás pripravil /dúfam, že iba doteraz/ iba o státisíce. A čo je to proti miliónom Kičuru, Bašternáka, Bodora a pod.

Preto pani min. Kolíková, povedzte, čo máte rada a čo Vás drží pri zdraví, ja Vám to budem zabezpečovať. Je v tom aj trochu kalkulácie, lebo to nebude tak dlho trvať a je to pre mňa lacnejšie...

Dúfam, že táto Očista sa Vám podarí dočista...Váš úprimný obdivovateľ.