Ficova najmilšia ľudovka "Dievča, dievča, čože Tomáš, komu komu komu Judáš ?"

Topiaci sa aj Erika chytá. Zvlášť, keď je to Judáš, Kaliňák, alebo Tomáš. A ten aj vtedy klame. Je Erik, alebo Tomáš?

Najskôr chcem vyrovnať svoj rest z minulého blogu, kde som sa vyjadril, že pani ministerka Kolíková si zaslúži obdiv a neuviedol som, že aj opateru. A že nie som Maznák...Tak prepáčte, pani ministerka!

A vzniká nový super, extra, maxi, mega Zlepenec. Hlas DS, Hlas Smeru DS, Hlas ako Fico, Hlas ľudu, Hlas Boží - úplný Babylon. Celkom nová koala lícia.

Samo Chalúpka kedysi netušil, čo bude, keď "hôrni chlapci" vylezú z chalúpok a z TA 3 a potiahnu na podolia. Že skryjú kroje, vyberú slamu z čižiem /väčšina/, vymenia valaške za kreditnie karty na Štátny rozpočet a stanú sa Smerákmi, alebo Zmenou, alebo Hlasom. Prekvapením bolo iba to, že z Východu, kde NIČ nie je, ich prišlo viac. Ale to robilo to NIČ a apetít na niečo...

Ak Fico zohol vždy Pravdu do tvaru, ktorý mu vyhovoval, boli prípady, že sa jej ani nedotkol a mal ju. Aspoň v prípade 11 tich gruppenneverníkov, na čele s Peťkom, bývalou láskou. Dnes bude ich foto inštalovať do nemocníc, ako pomôcku na vyvolanie zvracania, namiesto výplachu žalúdkov. Jedenástka dospela ku záveru, ako niektoré blondíny, ale i tmavovlásky a brunety. Tie, keď zistili insolventnosť manželov, ktorú sami spôsobili, volili okamžite Zmenu. Toto opakovali toľkokrát, koľko im vek a zdravie dovolili. Preto máme taký prebytok obstarožných neviest a mamičiek. Rovnako skončila láska Fica a Pellegriniho a nastali problémy pri delení majetku, hesiel a potomstva. Impulz bol ako keď sa stretli moji dvaja rovesníci a jeden sa pýta druhého. Ako si zbalil tú krásnu dvadsiatku? Povedal som jej, že mám deväťdesiat rokov...

A nakoniec jeden /myslím že geniálny/ nápad, ktorý si vyžaduje okamžité a zrýchlené konanie, rýchlejšie, ako čakanie na smrť dôchodcov. Zhabať všetky tie statočne nadobudnuté miliónové sídla a porobiť z nich nápravno - výchovné ústavy. A mohli by sme za nejaké drobné miliardy Euro v nich chovať kriminálnikov z okolitých krajín, pretože u nás sa nenachádzajú.

A priateľ Vladimír opäť perlil, ale teraz už viac soptil. Vraj kradne sa všade, ale zabudol, že u nás je to v spoľahlivých rukách polície, prokuratúry a súdnictva. Skoro ako v krajine, ktorá nám bola vždy vzorom.

A jedno upozornenie pre kníhkupectvá! Čítam knihu Roberta Suttona - Ako prežiť kreténov a ako sa nestať jedným z nich. Očakávam nápor možno aj 5 % obyvateľstva, ktorí ešte čítajú aj iné, ako hoaxy, fejky a iné hrôzy...Aj "Skúška sirén" v RTVS by mala zareagovať na Syrény, lákajúce naivných námorníkov na stroskotanie, svojim Hlasom DS a spevom...