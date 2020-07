Inzerát. "Kto chce byť podpredsedom Smeru, nech sa prihlási na Súmračnej. Preceda.!"

Značka. Vrátia sa kriminálnici na miesta plagiátorov? Dokáže to náš mladý Erik s ďalším dorastom Smeru?

Pán Kamenický vysvetlil, že SMER potrebuje nových a mladých bojovníkov. Nevysvetlil však príčiny množstva padlých v nemilosrdných bufetových šarvátkach, parlamentných potýčkach a pri delení koristi. Zdá sa, že SMER mal najvyššiu spotrebu mladých bojovníkov na štvorcový meter Parlamentu.

Našťastie, zaslúžilé členky - zakladateľky už chystajú nový parlamentný dorast, hoci nevieme, u koho ten skončí. Určite však u "našich". Frekvencia rovnakých priezvisk v súdnictve a prokuratúre to však dokazuje. To v Smere nedokážu?

Už pri pôrode je zdravotným odborníkom jasné, aké má dieťa pohlavie, ako sa volá a akú má stranícku príslušnosť. Prečo sa to neuvádza do Rodného listu? Aká jasná budúcnosť by takého človiečika čakala...Takto z toho profitujú iba deti Kočnera, Bašternáka, Kičuru, Jankovskej a množstva ďalších známych mien, ale i zatiaľ neznámych. Uvidíme, čo na to NAKA...

Akýsi "inteligentný analytik" mi v predchádzajúcom blogu napísal, že slovenský neúspech je v čítaní "Penťáckej tlače" a v neodhalovaní Gorily..

Ja myslím, že v neznalosti šachu a boxu. Jeden učí strpieť malú prehru v záujme Veľkej výhry a druhý učí fair - play. A na príklade Ruska vidíme, že vývojová etapa sa preskočiť nedá a že s duševne nedostatočnými sa z nevolníctva do Demokracie skočiť nedá. Treba všetko absolvovať a pretrpieť. Toto ale marxisti verejnosti zatajili a Blaha to tají dodnes.