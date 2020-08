Jeden I.Mikloš na 5 mil. Slovensko je hanebne málo. 100 otázok o naivite a zlých úmysloch.

Pochopiteľná túžba po dokonalosti, spojená s neznalosťou šachu, vedie do Pekla a neskôr neospravedlňuje následky...

Ako inak si vysvetliť, že jediný slovenský politik, ktorý bol v minulosti medzinárodne uznávaným autorom titulu Slovenska -" ekonomický tiger", sa dnes musí vyjadrovať "Nebuďme nepriiateľmi dobrého", na základe túžby po dokonalosti. Tú riešme hneď po Víťazstve.

Politika bola vždy umením možného, vojnou mierovými zbraňami, legalizovaním rôznych spôsobov špinavostí, sofistiky a pod. A to vždy, odkedy ju ľudia prevádzajú, lebo ju prevádzajú iba ľudia a o človeku máme všetci svoj názor a poznatky. Myslí si niekto, že existuje dokonalá politika, alebo politici? Prečo nežiadajú veriaci od človeka, stvoreného na obraz Boží, aby sa mu nielen podobal, ale aby bol rovnaký?

A teraz k šachu. Všetci, ktorí aspoň tušia o akú hru ide a že to nie je "Človeče..." alebo "Puzzle" vedia,že šachoví Majstri často obetujú drobnosť, za veľké Víťazstvo. My obetujeme najskôr Majstrov a potom bojujeme o neisté víťazstvo, proti presile, ktorú sme vyvolali a povzbudili. A teraz k otázkam.

Komunisti bojovali proti plazivej KONTRAREVOLÚCII. Dnes bojujeme MY proti plazivej KONTRADEMOKRACII. T.J. proti absolventom určitých Univerzít, zaoberajúcich sa vzdelaním, ale zaočkovaným aj ideológiou. Bývalá "verchuška" je stále viac nahrádzaná súčasnou, alias OLIGARCHIA, V.I.P., Slovenskou kapitálotvornou vrstvou, tzv. Celebritami, našimi ľuďmi a pod. Všetko za asistencie Súdnictva, Polície, Prokuratúry. Ale o tom som už písal. A všetci menovaní nenávidia až za hrob tých, ktorí im to chcú zobrať a prestať poskytovať.

Kto vysvetlí, že po obrovskom tlaku na zrušenie Mečiarových amnestií sa nedeje NIČ? Kto vysvetlí, že Remiášovi vrahovia behajú naďalej po slobode a poniektorí už i s výsluhovými nadpriemernými dôchodkami? Vylučujete, že sa to už nestane?

Ako vysvetlíte páni novinári /a chcete vôbec?/, že Trnka, Počiatek, Kaliňák si na slobode užívajú za "naše"? Alebo že ste na 17 rokov zabudli na Majského a spomenuli si naňho iba platonicky? Báli ste sa špiniť si ruky, alebo prísť o miesto lebo ste poznali prípad "bejby"? Ako vysvetlíte kto a prečo opral špinavý Čistý deň?

Prečo sa rovnako dôkladne, ako plagiátorom, nevenujete tým, ktorí nás sem dostali? Strojcom komunizmu a ich nasledovníkom, ktorí si pamätajú iba že v komunizme budeme všetci robiť podľa svojich schopností a možností a užívať si podľa potrieb. Oni to so svojimi potrebami už robia a utajene. O Vašich potrebách ale rozhodujú oni. Preto kadejaký Hlas prekrikuje Hlas slobodnej Európy, podobne, ako v minulom storočí. Dnes už nevelia "zaviazať oči, krok dopredu a k lícu zbraň"...Dnes stačí malý revolver a veľký úplatok.

A niekto naletí na niečo a niekto na všetko. Priateľ Vladimír už naznačil, že Z.Belohorcová má už tej odpornej Ameriky po krk a vracia sa do Európy. Vôbec ho nenapadlo, že sa môže napr. v Španielsku hrať na bohatú Američanku...A pri rannom nákupe som stretol bývalú susedu. Vraj v jej paneláku susedia po sebe niečo kričali a sú to "cudzinci". Asi Afgánci, alebo Arabi. Posťažuje si u starostu...Musí! Slovensko je predsa plné Afgáncov a Arabov. A Hlas1 a Hlas 2 so spriatelenou ĽSNS to dávno povedali a preto je to pravda...