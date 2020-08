45 bojovníkov SS - Waffen bránilo bratislavský hrad do posledného náboja.Neznáma história.

V podstate nepropagovaná história. Nebola dovolená propagácia fašizmu, tak ako to vidíme dnes. Možno to bolo príliš prísne.

Bola to jedna z vojnových historiek, kde sa príslušníci fanatických jednotiek SS odhodlali na samovražedný boj. Vedeli, že ustúpiť už nie je kam, že ich nadvláda končí a za to, čo mali na svedomí, že je ten najvyšší trest. Preto sa potrestali sami. Dovtedy však bojovali urputne, zúfalo a na pohľad statočne.

Bratislavský Hrad je symbolom Vlády, ktorá ovláda krajinu zvanú Slovensko. Ak by ste hľadali podobnosť medzi obrancami z roku 1945 a medzi dnešnými "obrancami našich ľudí", našli by ste veľa podobného. Aj chlapi z Waffen SS neboli úplní hlupáci. Vyznačovali sa rôznymi schopnosťami. Hlavne jednou. Boli schopní VŠETKÉHO. A v tom je podobnosť medzi dnešnými obrancami Hradu, t.j. "našich ľudí" a doterajšieho systému.

Títo tiež preukázali slepú poslušnosť Vodcovi / hlasovanie na povel prstom/, nadbiehanie cudzej mocnosti, napriek historickým skúsenostiam /1968 na večné časy/, absolútnu nenásytnosť a egoizmus. V pocite beztrestnosti a presvedčení, že sú veční, dopustili sa množstva chýb. Posledná a rozhodujúca, bolo siahnutie na život svojim oponentom.

A tu sa začína kruhová obrana Hradu za zotrvanie "našich ľudí" a "našej vlády".Aj SS Waffen bojovali proti potrestaniu za svoje činy a minulosť. Nečakali pochopenie, ani odpustenie. Potrestali sa sami.

Že by tí naši "bojovníci" spoliehali na zázrak? Nie! Spoliehajú sa iba na to, že podhubie tejto politickej rakoviny je tak rozšírené, viacmenej za 30 rokov, že by pri ozdravovacej operácii mohol zahynúť i pacient.

Vidíme to denne. Prezident Kiska, prvý nekomunista vo funkcii a spúšťač nových procesov je nepretržite prenasledovaný svorkou fanatických obrancov predchádzajúcich vlád. Následky chcú pripísať ako príčinu. A zatiahli do svojich chytristík aj pomerne slušných ľudí, ktorí sú iba notoricky závislí, aby im niekto povedal, čo si majú myslieť. /Etatisti/. Ako som už písal, je pravda, že všade sa kradne, ale v pomere 1 - 10. U nás je to naopak. Trnka, Kaliňák, Strapatý a celá ZOO by boli dávno pod dozorom. A žiaden Hlas1, Hlas2 by im nepomohli.

Ale sledujme elitnú bojovú jednotku prokurátorov, zhromaždenú na jednom oddelení, sudcov na každom riadiacom oddelení a policajtov - bonulcajtov...Dokážu preraziť obkľúčenie?