Bijú oponenti proti Lukašenkovi v Bielorusku jednotky OMON vreckami Šorošových dolárov?

Viete si predstaviť taký úder do hlavy pytlíkom plným 100 USD v drobných? Ale rubľomili už dávno vyhlásili USD za smrtiacu zbraň. Ale iba pre nich. Lebo sa stali symbolom ...

Fico svoje dlažobné kocky spred Úradu vlády Lukašenkovi nepožičal. Človek nikdy nevie, čo sa mu v budúcnosti zíde. Našťastie sa ale protestujúci chytili rozumu a začali sa sami vešať a topiť. Zatiaľ iba v obmedzenom množstve, ale narastajúcom. Učia sa, ako u nás. Samovražda /Remiáš/, samoúnos /Kováč ml./, samokrádež /vie niekto, kto je vlastne vinný?/ nepriame zabitie J.Kuciaka a Martinky...

Aj Mečiar a Fico iba podnecovali. Netrúfali si ísť pred verejnosť s kalašnikovom a v nepriestrelnej veste. Ku tomu nám chýbalo ešte asi 20 rokov spojenectva na večné časy. Hoci mali možno na rováši viac, ako Lukašenko. Ten si neustrážil vzťahy s Veľkým bratom a tak nedostane bratskú pomoc v hodnote niekoľko divízií dovolenkujúcich ruských vojakov, ako to bolo na Kryme. Ale Ukrajinci zase boli fašisti...

My sme boli v r. 1968 tiež fašisti a kontrarevolucionári, čo je ešte horšie.... Pamätám si ich. Tiež prišli bez označenia. Boli to milí mladí chlapci, ktorí o Europe ani netušili, ba ani o slobodnom cestovaní vo vlastnom štáte. Nevedeli kde sú,a čo tam majú robiť. Preto si pochopiteľne pomýlili filmový komparz z amerického filmu "Most v Remagene", ktorý sa točil u nás. A bolo vymaľované. Videli amerických okupantov na vlastné oči a kytice v rukách našich žien na znak mieru, považovali za maskované granáty...Dodnes veria, že povraždili niekoľkosto imperialistov a udržali mier. A na to majú aj vyznamenanie, tak nenamietajte!

Lukašenko sa však dopustil väčšej chyby, ako Biľak a Jakeš. Nebol tak pokorný a preto nedostal pomoc pri likvidácii odpornej opozície, ktorá s jedovatou penou na ústach kričí - "Dosť bolo...","Skutok sa stal", "Za slušné Bielorusko", "Za čistý deň bez špinavcov" a pod. Horší sú už len ukrajinskí "fašisti".Ale Armáda, Polícia a Súdnictvo sú na správnej strane a dúfajme, ubránia status quo. Ako náš Smer 1,2,3,4 a v prípade potreby aj 6 a 7.

Nech nikoho nemýli, že taký Budaj, Mičovský a spol. za pár mesiacov urobili vo svojom rezorte viac, ako predtým za 30 rokov. Ani to, že Kolíková, Naď, Sulík, Remišová, Heger, Mikulec, Krajčí atď. urobili kroky, ktoré meškali 30 rokov. Uplatňujú Massarykovo heslo "Nekrást a nebát se".Kto by sa však takým medzinárodne uznávaným človekom zaoberal, keď sme tu mali Mečiara, Gašparoviča, Harabína, Fica, Pellegrína a každý z nich mal svojho Erika, alebo Tomáša...

Každý zlodej je ale členom rodiny. Táto má v priemere 4 členov, a tak musí nakradnúť pre všetkých. Aj na viac generácií. A už tu máme cca 30 % voličov, včítane analfabetov a dementov.

Čo ale robiť, keď túto vládu vedie šašo z Trnavy prostredníctvom svojich ? Páni špičkoví inteligenti! Ruku na srdce! Rozumie Vám tak asi 10 % voličov a nasledujú asi 3 %. Svojim zmyslom pre hodnoty a dokonalosť však môžete zlikvidovať tých, čo robia za Vás tú špinavú prácu a môže prísť k návratu starých štruktúr.

Martin Mojžiš / kto vie, o kom je reč dobre, kto nevie, nevadí/ sa dostal v chápaní veci ďaleko. Citujem. "Nepotrebujeme len kultivovanú spravodlivosť, niekedy potrebujeme i drsnú katarziu..."Slová, ktoré je treba vytesať do skaly. Aj tak ich zakrátko prekryjú nápisy - "Jano lúbi Anču" a "Tu som bol"...Aj spoluautor našej Demokracie, nespochybniteľný Fedor Gál vyriekol podobné slová. "Zatiaľ čo mnohí, mňa nevynímajúc pálili ostrými do Matoviča, Robert Mistrík /prezidentský kandidát/ stál pri ňom, radil a konal.Pánboh zaplať za tú dvojicu a za tých, čo sa pridali". Nuž väčšie ocenenie ten šašo ani mať nemôže. Hlavne, že psy štekajú, ale karavána ide ďalej.

P.S. Našťastie sa oponenti Lukašenka ďalej vešajú a topia sami. Ešte chýbajú výbuchy, streľby, autohavárie a samoúnosy. Potom už bude dobre. Ako u nás...

A súdruhovi priateľovi Vladimírovi som poslal riadnu dávku jabĺčok. Nech má vitamíny. Bolševik a biely nosorožec začínajú byť vzácnym a ohrozeným druhom.