Lukašenkove policajné obušky vážia tisíce kilogramov. Záleží na hrúbke panciera a hlavne..

Je to však nutné, lebo protestujúci používajú tanky, obrnené vozidlá, transparenty, kočíky, nákupné tašky a mobily. Lietadlá ešte nie, ale očakáva sa. Potom požiada S.L. o pomoc švagra. Vlastne sa už stalo.

Takto si oprávnene Demokratický štát chráni svoju demokratúru. V prípade, že neuspeje, príde na pomoc Veľká októbrová socialistická demokracia, so svojimi Obuškami. Ich váha a vážnosť zatial nie sú odtajnené a preto sa môžeme iba dohadovať. Nie však o výsledku. Ten je daný vopred. Veď na dosiahnutie mieru a prosperity sú prípustné všetky prostriedky.

Najúčinnejšia je vraj nezamerateľná raketa, nezmerateľnej rýchlosti a nevyčísliteľného účinku. Po jej dopade nastane svetový mier a ticho. Bez demonštrantov a hesiel...

Akí boli smiešni súdruhovia v 50 tich rokoch min. storočia, keď strašili iba americkým chrobákom /mandelinkou zemiakovou/, ktorý žral iba "socialistické" zemiaky. Skoro ako dnes, Ficova dlažba, Šorošove univerzálne peniaze na univerzálne ZLO a pod.

A všímate si pri týchto politických zlomkoch ich spoločného menovateľa? Je to ideológia odchádzajúcich politických brontosaurov. Pochybujete, že podľa ich zúfalého odporu by boli schopní vziať do ruky kalašnikova? Taký Mečiar, Fico, Janukovyč, Lukašenko /Blaha, Tomáš a spol./ a pod. to nerobia iba preto, že majú vyššie vzdelanie a viac poučení z minulosti. Lukašenko to síce skúšal, ale zavčasu zaradil spiatočku. Nechá gaštany ťahať z ohňa, za seba iných...Pri tých sa to stratí.