Krásny ako Pellegrini, skromný ako Počiatek a Kaliňák, múdry ako Blaha a Mazurek, rozhodný

ako Fico, jemný ako Mečiar, čestný ako Kičura, rýchly ako pištolník Marček. Také budú kritériá navždy, na poslancov a ich výber .Prípadne víťaz súťaže "Streľte si do Matoviča".

Vymenoval som asi tisícinu vhodných lídrov. Pokiaľ tu vládli, všetci boli spokojní. Sem tam niekto platonicky namietal, že sa tu kradne, vládne klientelizmus a nie zákon. Väčšinou to bola tzv. "kaviareň", ktorej však išlo vždy viac o image, ako o vec samotnú.Všetko tak zostalo pri starom. Až teraz sa dvíha vlna proti nositeľovi zmeny - Matovičovi.

Opäť krása a dokonalosť zvíťazia. Fico a ďalší sa opäť vrátia z na pôvodné adresy, niektorí priamo z Leopoldova. A prinesú svoj vírus, na ktorý skoro nič nezaberá. Ľubo Belák dovolí opustiť našu rodnú hrudu a navštíviť cudzinu opäť iba svojej rodine a muzikantom, p. Makó na Vašu nesvojprávnosť použije drogy, oligarchia dostane definitívne zelenú. Nechcem domyslieť, čo s Vami porobí po prepustení Kočner, Bašternák, Opička a pod. Ešte budete hľadať pomoc v HLASE SMERU, ale márne. Aj pri Komárne...

Dúfam, že M.Jankovská udržuje svoju celu v čistote. Verí, že ďalšou obyvateľkou bude tá Čaputová. Aj so svojimi ministerkami a ministrami. Toľká zvrhlosť. Zatvárať nedotknuteľných. Sudcov. Ešte väčšia, ako zatvárať úplatkárov, klientelistov a zlodejov. Kam by sme sa to dostali! Na úroveň Rakúska, alebo Švajčiarska? A viete, že nemajú ani halušky a každý štvrtý obyvateľ je utečenec? Radšej skapať, ako byť Rakúšanom, Švajčiarom, alebo otrokom. Mor ho! Marha!

Tí "estéti" nepočúvali Ficovu obhajobu Mazureka, ďakovanie Jankovskej za zásluhy, vyhlásenie tvorcu systému - Kaliňáka, za najlepšieho ministra všetkých čias, ktoré už skončili? Tak strašne túžia po návrate minulosti? Prečo asi? Ale počkajú, kým niektorí ich druhovia uzavrú dohodu "O víne a Terste". Dajú si víno s prokurátorom Kováčikom a hajde do Terstu na jachtu...A Vy môžete ísť do kadeľahšie, t.j. tam, kde ste boli doteraz.

A jedna otázka. Nemohli by ísť tí, čo počúvajú rôzne HLASy, napr. podobné ich hlasom, hlasom zo záhrobia, božím hlasom, hlasom ľudu a pod. na 4 roky do politickej karantény? Občianska scéna by za ten čas zregenerovala. Sú to ľudia, ktorí budú protirečiť aj v tom, koľko je hodín. Poviete že 3, oni Vás obvinia, že klamete, ste liberálni fašisti, lebo je 15 hodín. A zase naopak.A majú Pravdu.

Chudáka priateľa Vladimíra dobehla jeho slepá viera v "kultivovaných ľavičiarov". Pred rokmi prišiel vďaka spravodlivému súdu o lukratívnu garáž. Keďže treba ctiť súdy a zákony, poslúchol a nebojoval. Dnes,ešte po 9 tich rokoch musí zaplatiť vyše 1000 Eur trovy. Predsa nebude bojovať ako ja v jednom prípade cca 15 rokov, v druhom 8 rokov a treťom 9 rokov...Ale mne vďaka tomu, že som medzi dvere vrazil Kolík, tak sa nezavreli, naopak...Ale ja som nikdy neveril na Maďariča, Chmelára, Draxlera, ako on. "Môj" Matovič vraj používa škaredé slová. Tak radšej strpí škaredé činy.

A nedal by sa pri súčasnej mase kriminálnikov uplatniť množstevný bonus? Kto dostal napr. 15 rokov, pridať mu zdarma ešte jeden, dva, tri, podľa dohody. Vot, kak umno! A s hnevom božím by som si poradil. Tak, ako doteraz. Čo ale s hnevom biskupov? Čo keď odvolajú vládu? To budeme my ateisti v riadnej ri...kalamite.

P.S. A sám som bez pomoci zistil príčinu havárie ukrajinského vojenského lietadla. Pilot bol ukrajinský fašista a zabudol mávať krídlami, lebo smskoval do Európskej únie...