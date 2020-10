Pokračuje seriál obľúbených orientálnych rozprávok, "ALI BABA a 4000 lúpežníkov."

A ďalšia rozprávka "Zlodej z Bagdadu" má určite slovenský pôvod. Iba nevieme, kde leží náš Bagdad. Bratislava? B.B.? Košice? Alebo sme mestský štát t.j. Bagdadská republika?

V detstve som miloval tieto rozprávky a nikdy by som neuveril, že hlavných hrdinov budem poznať a vidieť osobne. BABA je známa, dokonca množstvo BÁB. 40 lúpežníkov cca tiež, ostatných ešte naháňa NAKA. Iba ALI je zatiaľ neznámy, aj s niektorými ďalšími sociálnymi demokratmi - SD, ktorých ešte nemelú Božie mlyny.

A kto ešte nepochopil rozdiel medzi rozprávkami a realitou? Ten zistí v konečnom súdnom Rozhodnutí, že vinníkom bude Janko Kuciak a spoluvinníčkou Martinka. Bude to síce in memoriam, ale odškodné a urážky budú musieť zaplatiť ich rodičia a súrodenci. A keby sa protivili našej spravodlivej Justícii, tak by museli do väzenia. Právo a spravodlivosť musia zvíťaziť! Nemali hasiť, čo ich nepáli!

Na hasenie máme predsa hasičov, alebo požiarnikov. Títo striedavo hasia, alebo podpaľujú...Taký generál Laudon - pardon, Balciar, ktorý si z platu každých niekoľko mesiacov kúpi drahú nehnuteľnosť /23 kusov/, alebo Monika Jankovská, ktorá hasila seba, alebo Spoločenstvo sudcov, z luxusného sídla River parku pri Dunaji, ktoré prekonalo predchádzajúci "Zbojnícky vŕšok" v Záhorskej Bystrici.

A takí úbožiaci, ako Žú žú so svojim IQ cca 50 chceli to isté, ako tí s IQ 90 /mierne podpriemerná inteligencia/? Tak to nie. Quod licet Jovi, non licet bovi /čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi, čiže ani viacerím/. Už starí Rimania vedeli, že na 1x sa nedá nakradnúť pre 3 generácie. Treba na to minimálne 3 volebné obdobia, alebo 20 rokov, ako pri SMERe. Ale tu sa už opakujem.

A právo je na Slovensku nemilosrdné a spravodlivé. Iba k niekomu milosrdné a k niekomu spravodlivé. Tak, ako niektoré činy sú nehorázne, a niektoré asi horázne. Tie však nepoznám. A ktorému ALIMU a spol. hasia títo hasiči požiar pod nohami? Nechcite vedieť. Čo keby niekto podpálil našu SNR, ako blahej pamäti Adolf H.?

Že by tá Žú žú tak nenávidela J.Kuciaka a bála sa, že jej techtle - mechtle s Maznákmi zverejní a preto ho dala zastreliť? A za sumu, ktorú bežne nosí v kabelke? Tak aký potom Kočner? Aký Kočnerov ŠÉF? Aký prípadný šéfov ŠÉF? Preto denne sledujem, ktorí politici sú na obraz Boží a koľkí pod obraz Boží. A hádam a hádam...

Začínam byť ale alergický na slová začínajúce na social - ... Bojím sa, že končia - izmom. Ježia sa mi chlpy a žiada sa mi zarevať, ako Lev. Nikolajevič. A odborníčka písala, že delfíny sa socializujú. Nuž ak mali SMER-SD, mám podozrenie, že dnešné sardinky boli predtým delfínmi. A tých málo, čo prežilo, tiež zmizne. Vraj aj Žraloci sa socializujú...

A súdruh priateľ Vladimír opäť perlil. Vraj údaje o stratách v Poisťovni sú staré 10 rokov.Ale on reaguje iba na slovo "súkromné". Všeobecná zdravotná môže čokoľvek, lebo je štátna a štát je najlepším hospodárom. Veď on mu dáva dôchodok, čiže aj Fico a Pellegrini, ktorí to dlhodobo dovolili.

A miestni funkcionári, ktorí si platia volebné kampane za vlastné a v dvojnásobnej výške ako zarobia, dokonca dvakrát po sebe, určite vlastnia "Stolček, prestri sa!".Otázne je iba, ako sa volá Stolček krstným menom . Možno Schránka.

A zistil som, že odkedy pani Saková vymenila sako, tak odvtedy sú úspechy dnešnej vlády iba dedičstvom po jej vláde. A silným HLASOM hlása, že za to môžu voliči. Nech idú...kam chcú...