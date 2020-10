Po policajnej akcii BÚRKA a VÍCHRICA príde asi HIROŠIMA a NAGASAKI.

Zostáva posledná možnosť zbaviť sa odvolaním Matoviča legálne, bez puču. T.j. štátneho prevratu a ďalších obštrukcií.

Puče sa pripravujú v utajení. malou skupinkou "našich ľudí", väčšinou na vysokých postoch, za chrbátom vlády. Ale naši investigatívci a vyšetrovatelia ich už čiastočne odhalili a aj zverejnili.

Podľa predstáv HLASu - SMERu, "všetko sme mali dokonale zorganizované, riadené a vysoko ziskové. Nijakí blázni nám to kaziť nebudú. Vyjadríme nedôveru a šup do Trnavy! A všetko bude podľa starého, osvedčeného receptu. Nedovolíme, aby sa Pellegrinimu zrútilo všetko, čo s takou vzájomnou láskou s Ficom, za 20 rokov vybudovali."

Najlepšie situáciu charakterizoval jeden z diskutérov. Urobme niečo, lebo nám NAKA zavrie celú opozíciu a Európska únia nás obviní z nedemokratických praktík. Lepšie sa situácia popísať nedá. Bystrí rodičia ju využívajú na strašenie detí. "Buď dobrý/á/ , lebo príde NAKA a dopadneš ako ujo Kaliňák, Počiatek, alebo teta Monika. Ale to už asi predbieham čas.

Ficova zúfalá obhajoba prokurátora Kováčika ukazuje obrovskú vnútornú hrôzu a strach z toho, čo on vie, ale my ešte nie...Môj "rýdzo" slovenský otec sa raz pýtal svokra - môjho švejkovského deda, čo sa mu na Slovensku najviac páči. Odpovedal. "Tono, ty tedy ne. Ty seš inteligent. Ale správnej Slovák ráno vstane, zmlátí ženu a děti a oni vědí vždycky proč..." Aj náš expremiér to asi vie. Len my netušíme, čo všetko vie...

A jedna ekonomická rada. Podnikatelia v hotelierstve, reštauračných službách a jednorazových vreckovkách, by mali investovať v Leopoldove. Obrovské masy rodinných príslušníkov, verných priateľov, advokátov a obchodníkov rozpredávajúcich majetky zadržaných kriminálnikov, dávajú záruku obrovského a rýchleho rozvoja mesta.

A krátky kvíz. Uhádli by ste, ktorý lekár by bol ministrom zdravotníctva po likvidácii Matoviča? Určite nie. A ktorý revolučný odborár by bol ministrom na MPSVR SR? Tiež nie. A kto zo skupiny p.Sotáka ministrom hospodárstva SR? Tiež nie?

A opozícia si sťažuje, že nie je dostatočne vypočutá a neberú ju vážne. Netreba sa však náhliť. Vypočutá bude podrobne a protokol bude musieť podpísať. A kvalitní a rozhľadení žurnalisti, ako pán Bárdy a pán Schutz už začínajú oceňovať Božie mlyny, ktoré spustil Matovič.

P.S.Pri avízovanom nedostatku sudcov, by ich mohli po krátkom zaškolení nahradiť naše missky. A kto si kúpi pri priemerných platoch v SR auto za vyše milióna Eur, lebo iné by ho z bodu A do bodu B nedopravilo, ten si napísal a podpísal rozsudok sám. A na dlho.

A opozícia sa slovami prokurátora Trnku pomaly pregrciava ku nedostatkom koalície. A na internete "zúfalé matky a ich deti" prosia nehodnú pani prezidentku o pomoc proti Matovičovi...A to okamžite, ako nastúpili do služby v sídle Smeru, alebo podobne. Čo bude o chvíľu?