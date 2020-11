Pornografia v rozprávke? A za tým všetkým opäť ten lotor Matovič?

Nestačí, že búra bezohľadne všetko čo SMER a jeho OHLAS 20 rokov budovali? Niekedy aj vlastnou hlavou?

V pradávnych dobách, keď sme si boli všetci rovní v biede a keď si ľud užíval blahobyt prostredníctvom jednohlasne zvolených zástupcov, vznikla nádherná rozprávka o princeznej a princovi. Znelo to ako Starabela. Tí neveriaci Česi, ktorí si nič nevážia a preto sme ich vyhnali, okamžite začali vtipkovať a znevažovať princeznú i princa. Skoro, ako Francúzi Allaha. Vraj "princezna políbila princovi lem-roucha jeho".

Aktualizovaná rozprávka, ktorú režíruje I.Matovič, sa dnes volá covid 19. Rúcha sa dnes nenosia. Uznajte, že by znelo dehonestujúco, keby nejaký novinársky prostitút napísal, že stranícky princ pobozkal lem-rúška svojho Precedu. Alebo, že exprincovi pobozkalo jeho 10 súčasných princov tiež lem-rúška...A ešte by to naHlas cmuklo. Veď to by vyznelo ako od kpt. Dana, dnes už asi Danka, ako som už raz uviedol.

A ešte čosi o covid 19. Som presvedčený, že je to iba krycí názov policajnej akcie, hľadajúcej zmiznutých 19 miliárd Euro. Nie však stratených, iba sú v Nice, Dubaji, na Cypre, v Belize, zamurované /zlaté tehly/ v honosných haciendách. Doma zostali iba gastráče, podpory, všeličo zadarmo. Ako v LIDLI.

Potešujúcou správou je, že sa to bude vyšetrovať do detailov a i so spätnou platnosťou. Aj keby mal Kováč prekovať Kováčika. A OHLAS SMERu by mal konať tlačové besedy častejšie, lebo možno budú nadlho posledné. Ich praktické rady, napr. na dožitie 100 rokov majú obrovský úspech a získavajú stále viac prívržencov a voličov. "Treba sa dožiť 95 rokov a potom vydržať ešte 5 rokov." No nie je to geniálne? A to, že OČISTEC je medzistupeň na ceste do Neba, alebo Pekla, tak tomu neverí iba náš exgenerálny prokurátor D.Trnka.

Ráno, hneď nalačno, aby ma stimuloval, mi volal súdruh priateľ Vladimír. Či viem, že v Amerike vyhral socialista. Takto to vyzerá, keď niekto prijíma iba to, čo sa mu hodí, alebo mu vyhovuje a nevie, aký je rozdiel, medzi sociálny /napr. sociálne cítiaci kapitalista/ a socialistický. Aj Hitler bol socialista, iba nacionálny. Tzv. nacista, ako niektorí jeho naši nasledovníci v ĽSNS. Keď tomuto nerozumejú inžinieri, čo čakáme od proletárov všetkých krajín, ktorí sa v súčasnosti iba nenávidia a vedú vojny?

A sledujem moskovskú tlač, v očakávaní jednej správy. Napr. "rakúske vojenské jednotky spriatelené s NATO a vedúce biologickú vojnu, obsadili Petržalku. Narobili nesmierne škody na pive a hamburgroch. Nebyť maďarskej bratskej pomoci, možno by tu zanechali aj potomstvo...Podobnosť s rokom 1968 v ČSR je čiste totožná.

A jedna kvízová otázka. Prečo pani Saková padá do mdlôb, keď jej exšéf Kaliňák, kypí až podozrivou energiou. V debate na TA 3 hovoril tak presvedčivo, iba moderátor p. Bielik mu iba občas skákal, síce neúspešne, do reči. Mňa presvedčil tak dokonale, že sa asi pôjdem udať sám, iba sa ho musím spýtať, za čo by to malo byť....