Prečo HLAS SMERu opustil potápajúci sa Titanic? Lebo krysy opúšťajú topiace sa lode...

Naďalej síce šíria politický mor, ale sa tvária, že na žiadnej lodi neboli, Nechajú utopiť sa kapitána zakladateľa, ešte z doby, keď sa SMER volal KSČ.

Fico sa tak stal živým dôkazom potreby pľúcnej ventilácie. Keby si neventiloval pľúca na JOJ ke a v TA3, tak ho asi trafí, ako kedysi písal Julo Satinský. A pritom chcel trafiť on. Iba on vie, čoho a prečo sa tak strašne bojí. Viac, ako Kuciakovi vrahovia...

Bol slovenský Jano Šík. Vychoval celú zbojnícku družinu, ale hlavne Petra Pútnika Pellegriniho, ako to pekne znie v rodnej taliančine. Ten putoval do ďalšej strany ktorú i založil. S ním odišla celá futbalová jedenástka a cca 30 % nemysliaceho stáda voličov. Niektorí mu ešte dnes ďakujú, že im nedovolil mať napr. rakúsku úroveň, veď čo by s ňou robili. A že ju umožnil mať svojej družine. Táto síce dnes pôsobí ako pacienti s maniakálnou depresiou, ktorým namiesto lekára predpisuje lieky NAKA.

Bude to tým, že slovenský koronavírus má politickú príslušnosť. Opozičnú. SMER, HLAS, ĽSNS a tých, ktorým ešte nezobrali volebné právo pre slabomyseľnosť. Všetci svorne by sa chceli pregrciavať k úspechu, podľa lektora D.Trnku. Napr. starostovia obcí za SMER a ĽSNS majú negatívnu skúsenosť s plošným testovaním, ostatní pozitívnu. "Naše" médiá negatívnu, slobodné naopak.

Ajv prírode máme slimákov, dažďovky, mravce a pod. Nič pôvabné a príťažlivé. Ako politici. Máme ale aj jedovatých hadov, medúzy, škorpiónov. Skúste k nim priradiť politické strany a máte šance na Budúcnosť! A bude podmienkou vstupu do HLASu zrada vlastných rodičov? Alebo súdruhov? Tuším sa história opakuje. Pravzor všetkých udavačov bola ikona sovietskej privatizácie, Pavlík Trofimovič Morozov. Skoro som urobil preklep na Blaha. Pavlík udal vlastných rodičov, kulakov. Zvykol to byť jasný GUĽAG. Kulak bol vtedy skoro každý majiteľ, napr. kozy, možno i psa.

HLAS, SMER, ĽSNS majú spoločný cieľ, ale rôzne metódy. ĽSNS využíva znalosť svojich cca 30 tich slov, z ktorých je asi polovina nadávok. Väčšina jej prívržencov močí na Korán, vrhá sa pod policajné autá alebo partnera, hádžu Šorošove dlaždice.

Fico je však iná žinčica /aby mi rozumeli aj vlastenci/. Ten zradcov trestá inak, ako jeho vzor Stalin, ktorý svojho protivníka Trockého dal zabiť spoľahlivým súdruhom až v ďalekom Mexiku a to čakanom. On by to neurobil ani Novičokom. Je predsa vzdelaný docent práv, žiaden plagiátor. On usporiada Tlačovú besedu, najme si pár "odborníkov" ktorým je jedno, čo hovoria - Blaha, Blanár, Tomáš a pod. A poďho na obrazovky. Na "naše".

A poznáte formy umeleckého protestu? Napr. jedna, keď sa na testovanie dostavili dvaja somári? Jeden sa testoval a druhý zostal pásť. Hneď všetci pochopili, že ten, čo sa pasie, je umelec.

A kto chce spáchať samovraždu z depresie, nech číta blogerov z Pravdy. Tých anonymných, lebo skutoční idioti takých rozmerov sa v reáli nevyskytujú. To nie je vulgarizmus, to je diagnóza.

A je Matovič vôbec Slovák, keď mu skapala jedna koza a Ficovi s Peťkom celé stádo? A ešte núti obyvateľstvo byť zdravé?

Prečo je Mazurek prijateľný, nevie ani Fico sám. Ale keby mu dal do ruky čakan, neviem, neviem...