V Leopoldovskej a Ilavskej "base" berú už len na vlastnú žiadosť. Ani NAKA nepomôže.

Všetky lepšie cely sa minuli. Nezaberajú už ani úplatky, možno iba osobitná žiadosť o prijatie od pani prezidentky.

Osobitný úspech majú cely s výhľadom na susedove mreže. A pre nedostatok veľkokapacitnej cely, bude asi zjazd opozičných strán sa konať na nádvorí, hneď po rozcvičke.

Fico sa spolieha na spontánne a nedomyslené reakcie davu. Ešte keď bol zväzácky čakateľ na KSČ, na Václavskom námestí sa pobili dvaja opilci. Okamžite sa okolo nich začalo biť niekoľko sto občanov. Vtedajšia Verejná bezpečnosť, ktorá tiež mala pomáhať a chrániť, iba nie je jasné koho, rozdelila dav na bitých a útočníkov. Týchto sa pýtali, prečo napadli svojich spoluobčanov. Odpoveď bola - mysleli sme si, že TO už začalo. Toto si Fico zapamätal a chcel využiť na tzv. proteste. Generálka bola najskôr pred Úradom vlády.

Predsa žiadni fašisti nebudú brániť malým deťom, aby vyjadrili svoj slobodný názor, že Matovič je k...t a nech ide do ...e. Stačí iskra a mužný Pellegrini poverí zženštilého Mazureka - alebo naopak? - aby nastolil poriadok. Nejaké dlaždice ešte zostali. Stačí prvá facka a už by to išlo.

Keby som si musel vybrať medzi návratom komunizmu a koncom sveta, vybral by som si koniec sveta. Medzi Ficom a Pellegrinim, vybral by som si Fica. Rovnako, ako krokodíla pred zákernou zmijou. Tích "dnes by som si udrel" ani nehodnotím. Dúfam, že všetci títo odmietnu vakcínu a zostane ich iba polovina. Vylepšia tak podstatnou mierou genetický fond obyvateľov Slovenska. Už i preto, že vakcínu vyvinuli tureckí islamskí imigranti v Nemecku. Tá Merkelica, opäť s nami vybabrala a možno ešte zarobí...

Môj večný oponent na tému migranti, ale aj na "kvality socializmu a nedostatky kapitalizmu" Vladimír, mi zvestoval, že aj jeho starí rodičia boli migranti, spoza veľtoku Moravy. Ale neodrezávali nikomu hlavy. Nechápem prečo. Teraz ja musím zisťovať, komu tí autori vakcíny covid 19 odrezali hlavu...Museli, lebo sú muslimi. Keď jeden, tak všetci. Lebo aj my sme národom vrahov, lebo sme zabili Janka a Martinku. Ostatních sme ešte nevyšetrili. Chvalabohu táto demagógia a sofizmus platí len u tých, ktorí to potrebujú.

A uvidíme, aké rozhrešenie po dôkladnej spovedi na NAKA naši kriminálnici dostanú. Vraj najmenej 5 - 25 očenášov v najprísnejšej skupine. A vyzerá to, že budúci predseda vlády bude Mazurek. Tak pekne hovoril, že asi presvedčil aj seba. Ale i spojencov. Dúfam, že to spečatí bozkom s Ficom i Pellegrinim. Fico má skúsenosť s Harabinom, lepšiu, ako kedysi Brežnev s Honeckerom. Ale čo Peťko? Prílišné vzrušenie z milého aktu môže spôsobiť nadmerné prekrvenie jednoho orgánu na úkor druhého, napr. mozgu a účastník padne do mdlôb a poraní sa. Ako to potom kvalifikovať?

Jedni chcú ďalej kradnúť, druhí chcú ďalej vládnuť, tretí si chcú "iba udrieť". A opäť zavedú cestovné doložky, devízove prísľuby a ostnatý drôt. A cestovať budú opäť iba Belák Ľubo, Belákova X, Belák Y, Belák Z. a ich priatelia.

A líder antikomunizmu Ján Čarnogurský je na diaľkové ovládanie? A odkiaľ? Predsa Mazurek, Fico, Pellegrini nemôžu byť jeho slobodným výberom. Aby šiel s nimi "ruka v ruce s prápory revoluce" ako v 1948 mom...

Keď tolerancia škodí! Umožnila sa udržať štbákom. Tí umožnili vznik mečiarizmu. ten dal základ preskupenia jeho voličov do SMERu a nakoniec do HLASu...