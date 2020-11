Dajte mu konečne ranu z milosti! Tára o nevine, ako predtým M.Jankovská.

Keď Opičky spievajú, Gorily mlčia v napätom očakávaní. Aký bude potlesk a prípadná odmena. A komu všetkému.

Z Ficovho štátneho bordelu nezatvorili iba prostitútky. Novinárske. A tie mohli slúžiť iba v takom Bordeli, ktorý založil On. Predsa ich vychoval, tak ich pozná. Iba netušil, že vládne mafiánskemu štátu, parametre ktorého Slovenská republika mnohonásobne prekračovala. A "netušil" o množstve úplatných sudcov, prokurátorov a policajtov. Ako by mohol, keď ich tam dosadzoval, hodnotil ich a boli to "naši ľudia".

Ak o nich "nevedel", tak mu patrí politický GUĽAG. Ak to bolo vedome, tak kriminálny Magadan.

"Ako bolo za Počiatka, nech je aj dnes. Lup náš každodenný Bože, daj nám dnes. A neuveď nás do pokušenia s alkoholom a zborovým spevom väzenským". Tak znie Očenáš birmovancov. Uvidíme, čo požehná Pánbožko...

Ostatné je bledá závisť, hoci je to dominantná črta nášho obyvateľstva. Závidíme si i koronavírus. Vadí Vám nejaká skromná jachta, autíčko za púhych 200 000 Euro, alebo vlastníctvo nejakého hradu v cudzine? To mal Kočner s rodinou, frajerkami a fúrikom kešu veslovať na tie svoje ostrovy na gumennom člne? Čo je imigrant? Alebo stopovať jachty na brehu? Ktorá by mu zastavila, keď jeho suita bola väčšia ako naftového šejka? Alebo chudák Počiatek mal stáť na krajnici francúzskej dialnice a stopovať? Alebo najlepší minister Kaliňák si mal kvôli jednomu letu do Vietnamu kúpiť lietadlo? Čo myslíte, že dostal preddavok? A Blaha sa uráža za termín "opice na zhromaždení". Čo na to ochrancovia zvierat? Prečo nechajú urážať tie milé stvory?

Je tu však riešenie, vyhovujúce všetkým. Opozícia by mala prejsť na klubovú činnosť, podobne, ako cirkev oddelená od štátu. Všetci, ktorí boli spokojní doteraz s okrádaním a diktatúrou štátu, by mohli pokračovať ďalej. Platili by osobitné dane a vysoké členské - asi ako doteraz im zmizlo zo štátneho rozpočtu. Ale ich Vodcovia aj s aparátom, by si naďalej zachovali svoj štandard. Donovaly, Nice, Dubaj, Bugatti Veyron, Maybach atď.

Miestny filozof Jaro M. ma v našej krčme "Pub u ..." ukľudnil. Vraj víťaza nikto nesúdi. Škoda, že nikdy nevie, kto by to mal byť a prečo. Týmto prehlásením obsiahne víťazne celosvetové problémy a nikto nevie, ako ho využiť. A ešte jedna jeho múdrosť. "Každý nech robí na svoj ...orgán." Asi cíti, že predtým robil na komunistických orgánov a dnes aj na ich deti. To mu však nevadí. Vadia mu americké orgány, ktoré vie šmahom ruky odhaliť. Tak, ako Fico Šoroša. Ostatné sú charašo. A vidíme, ako sa dá nahradiť nedostatok vedomostí sebavedomím a pravda opakovanou lžou.Ale tisíckrát.

A každý, kto mal detskú izbu a dobrú výchovu sa naváža do tejto vlády, ktorá pôsobí, že vyrástla na futbalovom ihrisku.Akurát, že gól vagabundom dala iba ona. Žiadni "múdrosráči" za 30 rokov nedosiahli zásadné víťazstvo. Snáď keď pomôžu odstrániť Matoviča tak potom svojou "toleranciou"? Uvidíme.

November 89 toleroval Štbákov, funkcionárov komunizmu a pod. Dnes majú VŠETCI navrch a všade sú ich ľudia. A dirigujú. Keby Matovičova vláda dala zákaz samovrážd, okamžite by nás bola polovina. Keby ich prikázala, tak sme všetci nesmrteľní. A koniec akýchkoľvek Majdanov. Aj Bielorusi a Arméni MUSIA pochopiť výhody "dočasnej" Putinovej ochrany, tak ako môj červený brat Vladimír. Veď STRANA nepustí. Spýtajte sa jej miliónov obetí!