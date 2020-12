Šutaj Matúš. Šukaj! Na to ťa vzali. Orgazmus nebude a inak si malý...Parafráza ľudovky.

Táto ľudová pieseň sa začína slovami "Mati moja, mati, načo ste ma mali...a končí smutne- žandári ma vzali."

Ale najskôr krátko k tomu šukanju. Slováci si po Čechoch najlepšie rozumejú s Poliakmi. Pri otázke "šukáš mješkanje" vieme okamžite, že hľadá byt. Pri otázke "mješkáš šukanje", tiež vieme okamžite o čo ide. Ale k veci.

Poslední mohykáni Smeru, ktorí zatiaľ prežili na svojich miestach - prokurátori, sudcovia, policajti, odborári, starostovia, naďalej bojujú ako Boží vietor. Trochu aj s pomocou niektorých cirkevníkov. Japonci tomu hovoria kamikaze. Sú nútení /nie ochotní/ buď zvíťaziť, alebo absolvovať rozcvičky a obedy zadarmo v Leopoldove. Zatiaľ sa vyhovárajú na úrovni môjho /vtedy 4 ročného syna/ - "Mirec, ja som tú loptu neprepichol. Ona mi padla na špendlík". V dospelosti však to už neskúšal, na rozdiel od P.Pellegriniho a jeho hlasistov.

Pri voľbe gen. prokurátora poznamenal pri vládnych činiteľoch - potrebujú ešte porobiť nejaké obchody. Podľa seba, súdim teba...A porovnať protesty pred Bonaparte a Úradom vlády sa nedá ani v covidovej agónii. Ale to, že Fico nezažaloval Počiatka a Trnku za zverejnenie faktu vo videu, že sa o lup delí na polovinu / možno menej, možno viac/, je dôkazom, že Počiatek a Trnka hovoria o overenej pravde.

A všimli ste si, že aj pri iných záujmoch sadajú vrany k vranám? Keď až neznesiteľne krásne a múdre celebrity, ani nie tak krásne ako neznesiteľné sa pária iba medzi sebou, t.j. nad milióny vyše? Ale už sa medzi ne miešajú aj športovci, ktorí si slávu vydreli poctivo. A "krásu" a výnimočnosť si zaplatia. Aspoň že občas / tak 100 000 krát do roka/ zverejnia zábery zo svojho života, aby aj "Obyčajní ľudia a závistlivé osobnosti" videli, ako žijú bohovia na Olympe. Prečo to nerobí aj anglická kráľovná, Bill Gates, alebo profesor Krčméry? Zlepšili by informovanosť. A sú už zaznamenané aj prvé degeneratívne zmeny z následkov blízkych sobášov.

Sporná je aj nová ženská móda. Už nie "náhodné" zachytenie rozkroku, alebo prsníka, ale úmyselné predvádzanie druhotných sexuálnych znakov, ako sa to odborne nazýva. Predvádzanie "kačacieho zobáku" s vyzývavou červeňou je asi určené "Verejnosti proti násiliu"...

A niečo praktické a užitočné. Exminister Kažimír sa chystá usporiadať kurzy kvalitného hospodárenia. Bude mať asi tri témy. 1/ ako si pracovník s priemerným platom, alebo dôchodkom, môže kúpiť sebe a rodine Rolexky 2/ ako si pri miernom obmedzovaní - zhasínaní svetla, vypínaní kúrenia, a pestovaní majoránky na balkóne, kúpiť Bugatti Veyron, alebo Maybach 3/ ako si pri totálnom šetrení kúpiť sídlo na subtropickom pobreží, Ostrove snov /aj s ostrovom/, alebo hrobove miesto na Martinskom cintoríne. Treba len počkať, kým M.Jankovská doklame jej slovami "tú bandu debilov", ktorí jej chcú stále niečo "prišiť" a počkať na víťazstvo. Všetci vedia koho. Zatiaľ mu od dojatia zlyháva HLAS nad tými dietkami, lebo je rodinne založený, viac ako niektorí farári. A skúsim si podľa vzoru M.Jankovskej,Kičuru a spol. kúpiť nejaký lacný výpredajový bytík tak do 600 000 Eur, alebo nejaký lacnejší menší ostrov, ale aj s letiskom. Nemám už toľko síl tam plávať a neviem, či kraulom, alebo prsia.

A priateľ Vladimír sa zamyslel. "Nie je všetko o kradnutí". O.K. Aj o premiestňovaní, hlavne peňazí.