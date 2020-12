Čo bude teraz nasledovať? Politický prevrat, vzbura väzňov, alebo hynutie obyvateľstva?

V prípade pádu Matoviča dôjde i k návratu R. Fica a Pellegriniho a všetkého, čo s ich konaním súvisí.

Padá Babiš, padá Putin, padá Trump. Prečo by nepadal Matovič? V tak sústredenej paľbe a s podobnými voličmi, ako majú oni? Kde by zobral viac ako 5 % voličov Merkelovej typu, ktorí jej prepáčili "ohrozenie Európy" a jej "islamizáciu"? A v konečnom dôsledku dosiahli absolútne ekonomické a politické víťazstvo s vyše 70 % nou dôverou voči političke? Náš Matovič skúsil iba časť európskych receptov a získal narastajúcu nenávisť od protivníkov i svojich. Ale asi hlavne preto, že chce vyvodzovať dôsledky za "úspechy" predchádzajúcich vlád, ktoré nám zabránili dostať sa na úroveň rozvinutej Európy.

Niektorí politici, ale i žurnalisti pripomínajú šachistov, ktorí vedia ako figúrky ťahajú, ale ešte nevedia, prečo a kam. Ale už sa cítia šachistami. O kombináciach, predvídaní ťahov vopred a o prípadných obetiach v prospech víťazstva ani netušia. Reakciami ako Dunčo profesora Pavlova, t.j. odpísaním Matoviča sa uvolňuje cesta. Do Pekla. Tak, ako sa nepodarila "scientológia" prezidenta Kisku, alebo jeho "úžerníctvo" ktoré predal bankám a okamžite bolo O.K., alebo záhadne nadobudnuté dôkazy o Matovičovi.

Vieme, že každý jeho nástupca bude musieť jednať s Pellegriniho SMER-om č.2. Ten, aby obhájil seba, bude musieť obhájiť Ficov SMER č.1, ktorý z rovnakých dôvodov bude musieť obhajovať Kaliňáka, Počiatka, Kočnera, Jankovskú, Lučanského, Kičuru, Mazureka atď. Čo sa vlastne už deje. Toto bude platiť až po najnižších satrapov, ako napr. grófka z východu, masér, teta Anka a ešte niekoľko tisíc ďalších.

Už Rimania hovorili, že nepriatelia našich nepriateľov sú našimi priateľmi. Tak vzniklo "Bratstvo Čiernej ruky" - smerákov, hlasistov /praví hlasisti prepáčte!/, fašistov, kryptokomunistov a ešte všetkých, oháňajúcich sa Pánbožkom. Popritom ignorujú názory pápeža, ktorý rozdáva vakcíny chudobným a modlí sa aj za LGBTI, lebo sú tiež dietkami božími. Okrem dnešnej vlády. Ale to už je strach a oni vedia z čoho...A tak sa pýtame -

Prečo máme Zdravotníctvo v takom úbohom stave?

Prečo máme tak nízke dôchodky po tak dlhodobom raste a kvalite predchádzajúcich vlád?

Prečo pri porovnateľných výdavkoch umiera o tisíce Slovákov viac, ako Čechov?

Prečo je školstvo a veda poddimenzované a v stálom poklese?

Prečo nevyužívame dialnicu do Košíc, hotovú v r.2010?

Prečo doteraz zamorujeme ovzdušie peniazmi v alobale?

Prečo umožňujeme údržbou ruských lietadiel legálnu špionáž?

A poučí nás o niečom koronavíRus? Nemýliť si s Krymom, Bieloruskom a nami v 1968 mom.

Zatial sme niektorí zistili, že koronavírus neexistuje, že nemocnice a márnice sú plné simulantov a abstinentov a pre "normálnych" tam nie je miesto. A pozor na Myšlienky. Jedna z nich prepadla P.Ruska pri športovom behu. Ale tá bola na útek k Ibimu Maigovi. Sú aj nebezpečnejšie nápady.

A prílišné sociálne cítenie tiež vedie niekedy do Pekla. Aj najlepšia politička ktorú poznám, pani prezidentka Čaputová sa zdá pomýlila, keď vsadila na "dobrovoľnosť" obyvateľstva. Na tento idealizmus o dobrovoľnosti robiť dobré a správne činy "zahynulo" už viacero velikánov. Ježiš, Lenin, Marx a Engels, Gorbačov atď. A aby nás niekto, či už zlý, alebo pomýlený dostal do hrobu svojou zásadnou opozičnosťou, je krutý výsledok i keby sa potom mŕtvemu ospravedlnil. Mňa by to už nepotešilo. Ale nemôžem hovoriť za iných...