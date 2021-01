P.F.2021! Dôležitá správa! Konečne sa zistila príčina koronakrízy a našlo sa riešenie.

Objavitelia sú navrhnutí na Nobelovu cenu, ale aj na iné ceny. Je medzi nimi aj viacero významných Slovákov.

Príčinou tejto obrovskej a smrtiacej epidémie je podľa posledných prekvapujúcich zistení Internet. Ten totiž umožnil "zasvätene a zaručene pravdivo" sa vyjadrovať k veci aj tým duševne deficitným jedincom. Jeden expert z komunistickej éry mi už vtedy vravel, že nesmieš povedať protivníkovi, že je hlupák. Je treba povedať, že uvedený XY je nemúdry. Všetci to pochopia, okrem neho. Autori týchto hoaxov zarábajú na počte kliknutí a ich konzumenti získavajú inteligenčný deficit, čo pri manipulovaní alebo krádežiach je ďalší profit autorov hoaxov a ich záujmov.

Naši rodičia a prarodičia nemali internetovu dilemu, lebo vtedy neexistoval. Vakcíny proti obrne, tetanu, čiernemu kašľu, žltej zimnici, obrne, Tbc, osýpkam, chrípke, rubeole, besnote, žltačke, týfusu, kiahňam, encefalitíde...až covidu 19, nemali politickú príslušnosť. Pre nedostatok iných možností si nechali "začipovať" svoje deti aj členovia Ústredného výboru a ďalších výborov Komunistickej strany od tých "imperialistov", lebo život je bližší, ako kabát...Iba v jednom prípade meningokokovej meningitídy zachránili za 9 mesiacov 90 miliónov ľudí. Ale to ešte nebol internet a Šoroš chodil do ZDŠ.

Poznáme aj priemerné náklady na vývoj 1 vakcíny. Je to cca 750 - 1 miliarda dolárov a potrebný čas 12 rokov vývoja a overovania. Cena zrýchlenia nie je známa. To vysvetľuje, prečo väčšina vakcín nevznikla v komunistických a ani sociálne - demokratických krajinách. Na ukážku autori najvýznamnejších - L.Pasteur, M.Mérieux, J.Salk, J.Fitzgerald, Lepin, Sabin atď. Napr. iba firma Sanofi Pasteur, ktorá nie je americká a "neriadi" ju Šoroš, vyrába ročne viac ako miliardu vakcín a umožňuje viac ako 500 miliónom ľuďom ochranu pred 20 timi infekčnými chorobami. Keby nebolo tej minulosti vakcínovania, väčšina z nás by sa toho spasiteľského internetu ani nedožila.

Neznamená to, že máme podceňovať Sputniky 5, alebo 6, bromhexin a Moskovskú vodku, SAVO a studenú sprchu. Každý si môže vybrať, hoci ľudstvo zachránilo povinné a nie dobrovoľné očkovanie. A úlohu "dobrovoľnosti" a jej dôsledky poznáme, ako som už písal, aj na príkladoch Ježiša, Lenina, Marxa, Babiša a Matoviča. Pani prezidentku neuvádzam, lebo okrem dobrovoľnosti, je dokonalá. Prečo si ale autori hoaxov myslia, že užívatelia internetu na ňom čítajú iba ich kraviny a nevedia si vygúgliť aj odborné a nevyvrátiteľné Pravdy? Ešte raz P.F. 2021 vo zvýšenej miere!