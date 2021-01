Kedysi dal bolševik Stalin zabiť súpera menševika Trockého čakanom. V Mexiku.

Dnes neobolševici Fico a Pellegrini a spol. chcú ubiť súpera Matoviča počítačom. Kotleba a Mazurek možno aj dlaždicami...

Našťastie im do toho prišlo nešťastie. Pandémia ktorá neexistuje a samovražda M.Lučanského, ktorá ochráni viacerých. Týmito udalosťami končí dlhodobý 12 ročný Ples upírov, t.j. 3 volebné obdobia.Kto dá žalobu za doterajšiu "výrobu" migrantov, únik najschopnejších slovenských občanov do súdruhom Blahom prekliatych "imperialistických" krajín?

Upíri pili krv, čo by tak nevadilo, ako vadilo cucanie štátneho rozpočtu. Teraz sa zisťuje, ktorý upír má aké meno a úlohu a ako sa volá sám Drakula krstným menom. Aspoň rodičia Janka a Martinky si to zaslúžia poznať.

Aj ďalšia slovenská rozprávka bude meniť názov. "O vlkovi a 7 mich kozliatkach, na "Hyeny a 5 miliónov kozliatok". Ako si zlé hyeny nechali prekovať jazyk špeciálnym kováčikom dušanom a vďaka falošnému HLASu sa opäť dostali ku kozliatkam a ich štátnemu rozpočtu.

A ku tým upírom. Títo sa majú vraj likvidovať vrazením dubového kolíka do srdca. Dá sa vraj aj dubovou kolíkovou. Predtým sa ale odporúča prepísať majetok na deti a najbližších. Nie sú náhodou všetci tí "politickí" väzni príbuzní Billa Gatesa, Henryho Forda, Rockefellera, Šoroša a podobných dôchodcov? Možno ani tí by nemohli dávať až také dary deťom. Oni totiž nadobudli bohatstvo tvrdou prácou a možno aj bezohľadnosťou. T.č. u nás prebiehajú pokusy výchovy podľa Forda. Ten údajne nútil svojho syna začať v otcovskom podniku od najnižšej priečky, aby poznal slasti a strasti každého zamestnanca. Ako napr. mladý Kaliňák, ktorý začína v SMERe od piky a chce ho doviesť minimálne do tej piky, keby sa mu viac nepodarilo. Menej sa už nedá.

Otázna je ešte metóda liečby covidu 19 podľa turkménskeho dejateľa Gurmangula Berdymuchamedova, ktorý doporučuje rastlinu tzv. "sladké drievko". Ochrancovia národa a jeho istôt zisťujú, či by nestačilo osladiť drevo, ktoré sa rozkradlo v minulých rokoch na Slovensku. Mohlo by sa tak zachrániť celé ľudstvo na Zemeguli a aj na Proxima Centauri. Čo však s ľuďmi, ktorí poriadajú ohňostroje v najprísnejšie chránených zónach V.Tatier? Títo a asi 30 % ďalších chcú pokračovanie tých, ktorí ich to naučili.

A priateľ Vladimír sám začína tušiť, odkiaľ vietor fúka. Ale stále ešte dúfa, že dobytie Kapitolu je menej dôležité, ako dobytie Zimného paláca. Zachytili ste pohŕdavý úsmev pána Haščáka pri preoúšťaní? Ja som si ho pomýlil s Ficovým, keď sľuboval prezidentovi Kiskovi, že nikam neodchádza...Pustil som si na rozveselenie "Money, money". Ale i tak je najväčší oxymoron "nezávislá poslankyňa Denisa Saková".

A teraz na porovnanie pasáž z odbornej literatúry alebo hoaxu. Rozoznáte z čoho je? "Sokrates vedel, že nič nevie. Ideálna obeť propagandy vie, že vie. Bez skalopevného presvedčenia, že niečo viem a viem to lepšie ako ostatní, nemožno ohlúpnuť toľko tisíc hláv naraz. Nedalo by sa implantovať cudzie myšlienky, ovplyvňovať voľby. Bez vydesených ignorantov nemáte možnosť zvíťaziť. Ignorant je pre propagandistu najvhodnejší tvor. On nevie, že nevie. Nikdy nepochybuje o sebe samom a svojom pohľade na svet. Informácie nezapadajúce do jeho schémy myslenia, vyradí ako nadbytočné, alebo dokonca nepravdivé. Nie je hlupák, iba ho ruší mnohotvárnosť informácií. Keď narazí na jednoduchú štruktúru v súlade so sebou, považuje ju za pravdu. Je členom klanu. Pretože nevie, že nevie, pripadá si názorovo silný. Nedá sa presvedčiť, že sa môže mýliť. Bez toho by nebolo možné vydesiť mierumilovný národ záhradkárov tak, že si začnú kupovať zbrane na utečencov a učiť sa za prasačími chlievmi strieľať. Vtedy je pochopiteľný aj odpor k EÚ, ktorá sa spoľahla, že ľudia sami pochopia...