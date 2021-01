Videli ste už naživo agóniu diktátora? Pustite si tlačovku R.Fica na You Tube...

A zahanbenú Melánku Trumpovie po návšteve slovenských stránok Internetu? Asi sa jedná o bledú závisť.

Najskôr niekoľko otázok. Nevieme vyriešiť matematickú hádanku pre prvákov, prečo 8x1 územie testovať je správne, ale 1x8 území testovať celoplošne je nesprávne- A prečo odporcovia celoplošného testovania sa začínajú stále viac podobať na odporcov vakcinácie? A všetci dokopy na odporcov tejto vlády. Asi ide o skrytý kód, že na všetko máme zákony, normy, predpisy, ale tie neprinášajú hlasy pri voľbách.

Tie prinášajú rečnícke diktátorské prejavy, búchanie päsťou do rečníckeho pultu /Fico/, alebo s jamkami na tvári, alebo so zákernosťou jedovatých hadov /Blanár, Raši/, alebo naprogramovaní nesvojprávni /Blaha, Tomáš, Kaliňáčik/.

A kto si myslí, že hoaxy a fejky vznikli iba na Internete, veľmi sa mýli. V minulosti sa volali "Uznesenia ústredných výborov komunistických strán socialistického tábora." Pozor, nie toho, čo sa volal Guľag! Alebo Pravda, Rudé právo, Izvestija, Rabotničesko delo a pod. Obdoba dnešných alternatívnych médií. A viete, čo je alternatíva zdravého rozumu? Prídete na to sami.

Ja som to pochopil po obdržaní jednoho mailu, jednoho alternatívca. Bol tam obrázok nahej devy s chlapcom, držiac sa za ruky. Ona bola zobrazená s riadnym bimbasom a on s orgánom princeznej Kunikundy. A pritom text - "prvá vakcinácia sa podarila..." Asi aj s čipovaním...Autor bol laureát nepoviem akej ceny a jeho prívrženci tiež. Ale všetci Narcisovia, Pózeri, Originálovia, Slobodomurári, Židojašteri, Protiprúdi, Alternatívci, Antivaxeri a ďalší sektári sú určite alternatívou zdravého rozumu. Niektorí pochopia, ako majster Banáš, ďalší svojim úmrtím vylepšia genetický fond obyvateľstva.

A opäť jedna rozprávka. Zrkadielko, zrkadielko, povedz kto je na Slovensku, v Monaku, v Dubaji, v Zanzi - bare najkrajší? Myslíš, že tie, čo sú najúspešnejšie? S najkrajšími a najtalentovanejšími deťmi na svete? V najdrahších kočíkoch a s najdrahšími šperkami? V kožuchoch, ktoré im závidia i kožušinove zvieratá? A s priateľkami, ktoré musia byť minimálne missky z Hornej, alebo Dolnej? A s priateľmi, ktorí si ich mýlia s vládnymi činiteľmi? Skrátka máš na mysli naše rúče devy?

Nečudo potom, že taká Melanka Trumpovie bledne závisťou, že nemá dostatočnú figúru, oblečenie, zariadenie bytu, chalupy a pod. A ešte kráča vždy za tým svojim chudobným trampom, miesto aby ho nechala ako správneho trúda tlačiť kočík, alebo nákupný vozík za sebou.

Smiešny je ten American dream. To ruský sen je oveľa lepší. Napr. - keby mi dal môj sociálne demokratický SD /Smer, Hlas/ vzor svoje obyčajné obnosené Rolexky, okamžite bežím do Záložne a kúpim si auto, plné pijatyky. Keď ju vypijem, dva týždne vozím do Lidla prázdne fľaše a kúpim si za ne pijatyku a cigarety. Keď sa minú, predám auto a nakúpim si u Lidla do vozíka pijatyku a cigarety. Nakoniec predám vozík do šrotu a kúpim si...Hádajte, čo! Ale to už bude ďalšie volebné obdobie, obedy budú zadarmo a fľaše budem voziť na vlaku zadarmo.

A citát z odbornej literatúry, určený môjmu súdruhovi priateľovi Vladimírovi, ale aj ďalším. "Nie je dôležité, aby ľudia niečomu verili. Dôležitá je potreba dohnať ich k tomu, aby neverili ničomu. Nedôvera v dôveryhodné zdroje a inštitúcie /napr. školy, ktoré im dali tituly/ speje k názoru, že to tu niekto riadi, že všetko je inak, ako to vyzerá, že niekto nám bráni v prístupe k Pravde, t.j. k našim milovaným konšpiráciám. A to nedopustíme! Nás budú ohlupovať a okrádať len tí, ktorých si MY vyberieme! A dobrovoľne!

A smiešni Američania si bránia ten svoj Kapitol, ako keby bol niečo zvláštne. U nás má taký kapitol skoro každý významný prívrženec bývalej vlády a zakrátko aj HLASu SD. A tí najbohatší majú aj viacero kapitol zo Súdnych rozhodnutí...