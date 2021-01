Fico riadil SMER ako hadiu farmu. Iba nerozoznal hada od hadice. Jedovatých od škrtičov.

Choval ich na vlastnej hrudi. Pellegriniho i kaliňáčika. Bude rovnaký výsledok? Čas ukáže. Hlavne po akcii ktorú chystá...

Akcia má krycí názov "Politický návrat". Bude prebiehať paralelne s akciami "Božie mlyny", "Očistec", "Judáš", "Plevel", "Víchrica" atď. Ale Pellegrini predčí Fica i po inej stránke. V riešeniach. Po dlhom vedeckom a politologickom výskume a prieskume, prišiel na dve geniálne riešenia.

1/ prvým riešením bol objav nových, mladých, perspektívnych, neopozeraných a neznámych sľubných tvárí, ktorí chcú rozmýšľať za svojich voličov a novými priekopníckymi metódami ich pripravovať o všetko tak ako v minulosti. Na rozdiel od SMERu, ktorý dostal túto krajinu do dnešného stavu. A ani si s etikou hlavu nelámal, ako to mieni HLAS.

2/ druhým riešením bol poznatok, ako vyriešiť v záujme menovaných "nových tvárí" celú Pandémiu. A ľavou zadnou. Poučený, že ani 35 miliónov získaných vlastnou hlavou nemusí stačiť, ako sa ukázalo, tak prešiel na miliardy vlastnou hlavou. Asi toľko si predtým delil SMER a asi toľko potrebuje naďalej HLAS.

Ohromujúce! Takto jednoducho a geniálne, vlastnou hlávkou Peťko ušetril akciou "Referendum - nové voľby" niekoľko miliárd Euro. Na toto tie najlepšie vlády sveta nevedeli prísť, lebo mali doteraz rovnaké a možno aj väčšie problémy ako my. Sledujte! Brigádnici za cca 3,50 eura na hodinu, za 2 týždne vyzbierajú popri testovaní /to je nápad !/ teda s pomocou samolikvidácie štátu cca 10 miliónov podpisov súhlasiacich obyvateľov Slovenska. Prečo 10, keď je nás len 5 miliónov? Nuž každý bude HLAS ovať s obomi rukami, nielen jednou.

A pozor! Tento recept sa nesmie dostať do rúk vrahom z volstrítu, Šorošovi, Pficerom, Biontechom, Astrovi alebo Zenecovi. Sputniku1,2,3 atď. sa môže, lebo to sú "naši ľudia" a sú ochotní nám opäť pomôcť. Súdruh Blaha už štylizuje "Pozývací list", na večné časy. Veď sme Slovania, ako sme videli vzor pri Srboch a Chorvátoch, alebo u Čechov a Slovákov za Tisa. A prečo mrháme prostriedkami na dobrovoľnosť, keď vieme, že jediná dobrovoľnosť na Slovensku bola voľba fašizmu /Tiso/, komunizmu /Biľak/, mečiarizmu a ficizmu. Pellegrinizmus ešte len bude.

A berme si príklad rybárov z Veľkej Británie. Tiež počúvali rôzne "alternatívne zdroje" a teraz už cítia blahodarný vplyv opustenia Európskej únie. Nepriatelia " liberálnych fašistov" sa našťastie rodia všade a vo veľkých množstvách.

A nemôžem obísť ďalší dôvod, prečo treba toho Peleríniho voliť. Keď dáme ešte raz toľko stomiliónov do IT sektora ako on, tak budeme môcť urobiť aspoň elektronický poradovník, aby v tej zime nikomu neodišiel HLAS. Chýbal by. A viete kto bol Ezop? Svetoznámy grécky bájkar. Naši sú lepší, len sa o nich nesmie svet dozvedieť. Zakázal by nám nielen príchod do svojej krajiny, ale aj prejazd ňou, tzv. tranzit.

A zase úryvok z odbornej literatúry. "Český premiér jednal o možnosti prijatia 16 tich utečencov do ČR. Teraz čelí žalobe za spoluprácu s inváznymi hordami..." Možno by ich zamestnali v nemocnici, kde ich chýba 1600. Ale radšej smrť, ako farebnú sestru...

A jeden žart - skutočná udalosť. Za komunizmu kolega Jožko povedal môjmu dobrému priateľovi alias Voloďovi - sovietskemu novinárovi o ktorom sme vedeli, že je členom spolku mierotvorcov zvaného KGB. "Znaješ Voloďa, što byla samaja velikaja tragedija naševo veka /storočia/ ? Že sa potopil Titanic ". Voloďa nechápavo pozeral, ale keď Jožko dodal, "a nie Aurora", tak urobil podvedomý pištolnícky pohyb. Keby ju mal a pri našich dva promile...

A súdruh priateľ Vladimír robí pokroky. Tento politruk / političeskij rukovoditeľ/ ťa kvôli svojim politickým hoaxom je ochotný tiež ťa zastreliť, ale ostatné druhy hoaxov už perfektne demaskuje.