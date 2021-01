Kto pôjde Pellegrinimu na svadbu za svedka? A koho si bude brať ?

A vstúpi do zväzku okamžite hneď po Referende? Pokus o potomstvo bude pred ním, alebo po ňom, alebo priebežne?

Nesmieme predbiehať. Jedného pekného slnečného dňa, hneď po akcii BÚRKA, po objavení sa Dúhy, ktorú miluje, prídu pytači. A budú pýtať. Jeden 35 vlastných miliónov, druhý 30 % z obratu, tretí dividendy, alebo polovinu a pod. Všetci ešte predtým, než sa uskutoční vera /po starom/, po novom sobáš. Čo je vera, som si musel vygúgliť. Nevera sa už stala. Voči SMERu. Vraj i podraz, podvod, nevďak, ako sa bývalý ohrdnutý partner vyjadril. Ale to vždy vraví ten láskou sklamaný a nie ten neverník. Ale i tak bude veselka /po česky/. Vlastne už je.

A dostanú požehnanie od rodičov? Aspoň od Otca vlasti Mečiara, ktorý ich vychoval na svoj obraz, zaškolil a vyučil? Veď títo a aj niektorí pôvodní, už obstarožní HZDS tiež kontinuálne prešli až do dnešných dní. Pán Jarjabek by vám to mohol aj zaspievať. Má však veľkú konkurenciu v Leopoldovskej Opere. Kmotor vraj bude originál z Talianska, iba sa nevie či z Palerma, alebo z Napoli.

Keď sa referendum podarí a po ňom opätovný sobáš s Ficom, prípadne nejaká švédska trojka, tak nastane scenár o ktorom Fico hovoril 23.1. v RTVS.Otvorene povedal p.Remišovej, čo čaká súčasnú vládu. Až mráz chodí po chrbte. Príde ku vypusteniu "politických väzňov" a títo ukážu súčasnej zlodejskej, klientelistickej a papalášskej vláde, čo je to kriminalita, pomsta a obohacovanie. Všetko, čo mali uvedené v obžalobe.

A opäť citát z odbornej literatúry. "Môžete mať akúkoľvek Vysokú školu, alebo iba školu života. Nič Vám to nezaručuje, čo však neznamená, že ste hlupákmi. Učni aj inžinieri sú na tom rovnako. Prečo? Vzdelávací systém sa mediálnou gramotnosťou vôbec nezaoberá a ako sa ubrániť manipulácii, žiadna škola neučí. A keď na Vás niekto pustí strach, tak ste bezmocní. Prežívate hrôzu napr. i z toho, že vo Vašej blízkosti chce zriadiť niekto Ústav pre telesne postihnutých, alebo nejakú netypickú liečebňu. Vždy ide iba o využitie toho STRACHu...

Väčšina z nás je tu preto, lebo naši rodičia a starí rodičia nepoznali Internet a dôverovali vzdelaným špecialistom. To iba dnes môže akýkoľvek anonymný hlupák a zlomyseľník, anonym a "alternatívec" šíriť hoaxy, úmyselné lži a pod. To by samo osebe ešte tak nevadilo, ako vadia tí konzumenti tejto hrôzy.

A opäť rozprávky, lebo im sa tak príjemne verí."Kde sa vzal, tu sa vzal, jedno ráno v Sneme stál." Ružovučký, svieži, chrumkavý kaliňáčik. Ešte že šiel k Ficovi, lebo v HLASe by o svoju sviežosť mohol prísť...Hotový politik, skúsený expert na všetko, znalec života, politiky. Vie, ako je ťažko nadobudnúť s takým menom vzdelanie, získať byt, postavenie. A mať ešte k dispozícii vládny špeciál, pokiaľ sú tam ešte strýkovi kamaráti. A ako právnik, naučil sa so smeráckou logikou o prezumpcii neviny obhájiť aj akúkoľvek vinu. Škoda, že ujo Erik Tomáš je u konkurencie /naoko/, lebo by ho naučil lepšiemu prejavu. 600 000 slov za minútu, skákanie do reči aby pretrhol myšlienkovú niť. Nekompromisne požadovať, aby mu súper nerobil to isté, tváriť sa ako Einsteinov učiteľ a vychovávateľ. Fico má z kaliňáčika väčšiu radosť, ako z Rolexiek od manželky /svojej?/.

Kedysi som starostovi našej Mestskej časti radil, aby vyhodil celé sprofanované stavebné oddelenie a zobral prvých študentov z ulice, že mu narobia menej škody i pri svojej neznalosti ktorá časom pominie, ako títo "profesionáli". Argumentoval kontinuitou, neznalosťou, pokračovaním a bla, bla, bla. Neskôr riešil policajné zásahy, nezvládal čierne stavby atď. Nepripomína Vám to niektorých "odborníkov" na vysoké posty?

Niektoré prichádzajúce hovory na môj mobil začínam otázkou - Govorit Moskva? Niekedy poznámkou - Smrť Navaľnému! Má to úspech.

P.S. Nesmiete veriť tomu, čo niektorí píšu a hovoria. Hlavne neverte ničomu a nikomu! V takom bordeli sa najlepšie loví. Je to základná poučka hybridnej vojny /autor gen. Gerasimov/. A šíri sa nebezpečný jav. Tí hnusní vykorisťovatelia vyžadujú od víťazného proletariátu dodržiavanie hygienických nariadení. Sú horší, ako ten Matovič. Tak to pŕŕŕ, ako hovoril môj nebohý priateľ, liberálny fašista, Alfréd. Aj jeho meno to naznačuje. Asi je neslovan...