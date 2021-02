Niektorí sa čipujú a iní zase pi...ujú, ujujúúú. Ja som sa dal začipovať. Prvý raz.

Bol som v skupine "mierne pod 100, silne nad 40". A bol som príjemne prekvapený. Personálom, nie úrovňou soc. dem. zdravotníctva.

Prekvapení boli, zdá sa i ďalší. Prišiel som pravdepodobne ako jediný po svojich a bez doprovodu. Mohli si ma zmýliť s nejakou kontrolou. Ale nezmýlili. Pozreli do OP.

Doma mi došlo SAVO a skoro celý bromhexín. A vraj Stolichnaya a ani Moskovskaya samé osebe nestačia. Tak som to riskoval. Najskôr som to chcel vzdať, keď som videl, že lekár sa volá Zoltán. Priezvisko podlieha zákonu o ochrane osobnosti, ale bolo evidentné, že jeho predkov krstili posvätenou vodou z Jordánu. Najskôr som chladnokrvne zvážil pre a proti. Asociácie - Maďar, židovského pôvodu - určite je Šorošov príbuzný. Pustí ma potom Orbán ešte niekedy do Maďarska? I tak som to riskol. V najhoršom pôjdem s pravými, alebo i s ľavými Slovákmi na Slotovom tanku. Prívržencov, aj skrytých, alebo podobných má predsa stále dosť.

Čip mi dali asi príliš hlboko, lebo mobil mi okamžite zašumel, ale slová sa nedali rozoznať. A nakoniec, ani neviem maďarsky. Určite sa ten Diabol dopytoval, aký druh tovaru získal a možno aj, či som ešte v záruke. Ale keď si naladím vlnovú dĺžku, poviem to Georgovi sám a od pľúc...Po zákroku som musel sedieť v čakárni ešte 20 min., aby zistili, či nie som mŕtvy. Prečítal som si aspoň noviny.

"Ficov výrok roka - Matovič kope ako skapínajúci kôň". Asi šlo o omyl, lebo Matovičov kôň sa volá Fico a momentálne si hľadá už tretiu maštaľ...

"Navaľného doktorka hrala pri zatýkaní Beethovena"

" NAKA u nás hrala pri zatýkaní Bacha! Súdruhovia!"

"Deti našich kriminálnikov nestrácajú vieru. Aj tí dospelí veria, že ich mama je najkrajšia na svete a otec najsilnejší. Keby chceli...ale chcú tí druhí..."

"Konečne sa rozhýbe tá pravá migrácia a nastane zlepšenie neznesiteľnej situácie v nápravných zariadeniach. Blondíny dostanú za štátne peniaze pridelených mohutných černochov s veľkým vejárom na upokojovanie a ochladzovanie ..."

" Muži dostanú najkrajšie thajské masérky na masáž a na upokojenie pred súdnym konaním"

" NAKA útočí na naše babky kalašnikovom..."

Takto skončí ten krutý systém, ktorý bol doteraz iba pre Obyčajných ľudí a závistlivé osobnosti. Už iba 5 hviezdičkové zariadenia, ako pre Escobara.

A námet pre súdruha Blahu. Aj Orbán si myslí, že po použití čínskej a ruskej vakcíny bude mať viac voličov o 1,5 miliardy. A navrhujem mu oprášiť nasledujúci text, ktorý mi vtĺkali do hlavy ako 8 ročnému ťahaním za vlasy tak úspešne, že si to pamätám dodnes. Sú aj úspešnejšie výchovné metódy, ako tie dnešné. "Kto nejde s nami, ide proti nám, ale nás nesmie z cesty zviesť. Zdvihneme hlavy až k výšinám. Zaznie Buď práci česť! ".

A súdruh priateľ Voloďa opäť zaperlil.Pri mojej poznámke, že Putinov palác je 40 x väčší ako Monako, poznamenal. Však to Monako nie je až také veľké. To asi len tolerancia k bolševikom je 40 x väčšia, ako by mala byť.

A keď HLAS SMERu neurobí do 3 týždňov nejaký puč, tak sa dám začipovať druhý raz a potom mi už nebudú nejaké tie puče vadiť. Vždy ide o čas. A NAKA nak maká, ako hovorí "nárečja slovenskô"...Niektoré repliky a aj situácie sa stále opakujú...