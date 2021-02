Najťažšia diagnóza sa nevolá covid 19, ani rakovina, ale homo politicus.

Je sprievodným javom Demokracie. V diktatúrach sa vyskytuje obmedzene, pretože je maximálne potlačovaná.

Jediná disciplína ktorá nemá žiadne pravidlá, slušnosť, etiku, normy a morálku, je politika. To, začo by obyčajného človeka a závislú osobnosť postihli 15 - 20 timi rokmi v najstráženejšej skupine, je v politike prejav šikovnosti a kontaktov. Sú to odporné prejavy, iba málo je úsmevných.

Napr. taký Mazurek. Hádzal kamene do tehotných matiek, kým pochopil, že nosiť sako /neviem, či aj kravatu/ a mať bez väčšej námahy 2,3,4 násobný príjem ako priemerný občan, je výhodnejšie. Zmena slovníka a odstúpenie od vzorov HG a SS Gruppen bol výborný biznis. Iba tetovanie sa nedá odstrániť.

Motív je jasný. Ako u ďalších. Všetci vedia, čo by dnešná vláda mala urobiť a všetci zabúdajú sa spýtať, prečo to tá predchádzajúca neurobila. Zatiaľ to nevyzerá, že by Matovič chcel kvôli Ficovi spáchať skutočnú, alebo demonštratívnu samovraždu. Skôr naopak.

Lekári hovoria, že fajčenie a alkohol zabíja. Možnosť, že by Fico spáchal samovraždu fajčením, je málo pravdepodobná. Dobrý alkohol je niečo iné. Zlý snáď piť nebude. Jankovská názov tabletiek neuviedla. Ficovu značku iba hádame. Uisky to nebude, skôr nejaké "alkochoľnyje napitky" typu Moskovskaya.

A Tatra kabaret vysoko porazil Tele variéte. Bude víťazom Referendum, alebo Volič? Prekliata Pošta! Postavila sa do cesty asociálnym demokratom a Návrat do Normálu sa tým oneskorí. Ale odhodlaní referendisti si budú doručovať pokyny sami, pešo, autami, bicyklami, lietadlami, loďami, ponorkami, na suchu, vo vzduchu i na vode. Lebo na tej je to postavené.

Keď Koalícii uberieme 50 % a Opozícii 50 % pridáme, tak sme každému zmenili bilanciu o 50 %. V skutočnosti je to ale plných 100 %, čo je novinárske kúzlo a nenápadný trik. Proti nemu ťažko bojovať.

Porekadlo hovorí, že každé hrable k sebe hrabú. O straníckych to ale neplatí. Tie niekedy hrabú aj k "našim". Toto sme pri posledných voľbách zvládli. Tí, čo hrabali ručne, museli ukázať, koľko a kde si nahrabali. Horšie to bolo v prípadoch, kde sa hrabalo kombajnom, alebo buldožerom a pod dozorom strážcov.

Toto všetko sú dôvody, prečo oligarchovia skupujú médiá a prečo u nás nie je autentické verejnoprávne médium, ako v Čechách. Možno by sa vysvetlila aj záhada, prečo je Čechov asi o milión viac, hoci sa tam nenarodili a Slovákov o milión menej, hoci sa tam tiež nenarodili. Zrejme roduvernosť, šuhajíctvo, Jánošíkovstvo, nacionalizmus, majú nejakú konkurenciu, ktorá ich tam ťahá. Asi pomsta za Češi peši do Prahy /za Tisa/. Dnes Slováci peši do Prahy. /za Fica/. Závadových osôb majú tam rovnaký počet, iba ich objektívnymi verejnoprávnymi médiami viac eliminujú.U nás naopak. Všade sú "objektívni" novinári, iba ich objektivitu nemá kto nezávisle ohodnotiť. Tak plnia majiteľské zadania. Niektorí si myslia, že napr. autocenzúra je cenzúra, po ktorej je odmenou minimálne auto.

A súdruh priateľ Vladimír ma upozornil na zaujímavý dokument o dejinách narkotík a ich distribúcie. Samozrejme na čele s USA a inými odpornými imperialistami. Ani slovo o východoeurópskom alkoholizme, ktorý dodnes spôsobuje pokles obyvateľstva. Podobne to bolševikom vychádza aj s mŕtvolami. Desiatky miliónov zabitých vlastných vlastnými bolo menej mŕtvych, ako povraždených cudzími. Neveria, že mŕtvolam je to jedno.

P.S. Murára Kičuru pustili na slobodu. Nastanú mu zlaté časy. Murovať bude zlatými tehlami, možno v Zlatých klasoch. Zatiaľ vraj zháňa striebornú maltu...