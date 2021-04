Veľký úspech Pellegriniho v relácii "Tvoja tvár má známy HLAS. " Ficovho hovorcu.

Ten už vyvesil čiernu zástavu. Červenú zvesil, ako na pláži. Kosák a kladivo hodil a hádže stále do nepriateľov.

Už nikdy sa nedozvieme, ako by dopadla pandémia a kríza pod vedením HLAS ného SMERu.Ako by riešili povolenie voľného pohybu zároveň s jeho zákazom, ako by nenosili rúška a nenakazili sa ako hlúpa EÚ, ako by neočkovali a dosiahli plnú imunitu, iba s bromhexínom a vodkou. A po ivermektíne mektali menej, ako teraz.

Pandémia a besnota vyčíňali už aj v minulosti. Dnes po nich zostal iba besný strach, ktorý najlepšie vidíme na tlačových besedách. Zo samotnej likvidácie covidu 19 nie je až taký strach, ako z paralelnej likvidácie ďalších škodcov a parazitov. Najviac sa zdržujú na svojich hostiteľoch typu Gorila, Opička, Sviňa a pod. Iba lekári vedia, že pásomnicu treba vytiahnúť na svetlo Božie celú, lebo inak zregeneruje. A samozrejme zničiť.

A romantici, naivní, ale i hlupáci snívajú o socialistických, bezplatných a zadarmo vakcínach a neveria kapitalistickým, Šorošovským, vykorisťovateľským a drahým vakcínam. Pritom stačí si pozrieť prehľad cien a autorstvo vakcín za posledných 100 rokov, odkedy trvá na svete socializmus. Kolegovia Louisa Pasteura neboli súdruhovia, ale zase nevedeli vyrábať špičkové zbrojné systémy na ochranu mieru a šíriť ich v záujme Svetovej revolúcie po celom svete.

A naše oficiálne záujmy zastrešuje "pani zo skládky" a prezidentka zahraničných záujmov, ako ju nazval Robert Fico. A on vie presne čo a prečo hovorí. Denne ho počúvame, ako dnešná Koalícia rozvrátila štát a dokladá to konkrétnymi faktami, zo svojho 12 ročného obdobia za pomoci moderátorov spriatelených TV, ale najmä verejnoprávnej RTVS o ktorej sa dodnes nevie, komu patrí.

Tieto tlačovky po nových zásahoch NAKA začínajú byť už životunebezpečné. Krivý sardonický úsmev, bordová tvár, pot na čele, kŕčovitá gestikulácia, ktorá by mohla poháňať turbíny. Spínanie rúk a výtka voličom - dostali ste ma až sem a teraz ma necháte pre NAKA?

Prichádza k paradoxu, ako pri oceňovaní Spravodlivých medzi nami, za záchranu Židovských spoluobčanov počas vojny. Zákony sme mali voči nim krutejšie, ako Hitler, zavraždili sme ich väčšinu a pobrali im majetky. Slovensky povedané, ukradli. Možno preto sú slovenskí občania na čelnom mieste ocenených za pomoc pre nich. Napriek kresťanskej Tisovej vláde...

Pani prezidentka povedala, že pozícia žiadneho človeka nesmie byť dôležitejšia, ako záujem krajiny a jej občanov. Ja by som dodal, že ani záujmy akéhokoľvek kolektívu zvaného politická strana. A ten je zatiaľ najdôležitejší a uprednostňovaný. Z tohoto hriechu podozrievajú aj pani prezidentku vo vzťahu k Progresívnemu Slovensku.

Doteraz bola láska k Pravde väčšinou platonická, teraz sa viac podobá na pornografiu. Ale ja to začínam vidieť aj inak. 15 rokov som sa dovolával spravodlivosti v absolútne jasnom súdnom prípade. Išlo však o exmanželku sudcu Judr.,s dvomi dcérami Judr., pre kolegu sudcu ...Rovnako, ako v druhom prípade vytunelovania firmy, s jasnými dôkazmi, ale 8 ročným "vyšetrovaním", ešte neskončeným, proti zlodejovi, ktorý je priateľom oligarchovho syna. A tomu sa dá rozumieť... Ak by niektorý novinársky elév chcel napísať Diplomovu prácu o skutočnosti, poskytnem cca 150 strán dôkazov o mlátení prázdnej slamy. Dnes som preto fandom tejto vlády viac ako Slovanu, hoci čas a možnosti mi už nikto nevráti. A ide o veľké sumy, nadobudnuté viacerými generáciami.

A trochu niečo veselšie. Expredseda II. vlády Roberta Fica, P.Pellegrini tvrdo skritizoval svoj zrkadlový obraz za rovnaký krok I.Matoviča s ministrom Hegerom. To by si nemal dovoľovať!