Prevratné zistenia v cirkevných dejinách. Judáš je nevinný...

Po 2000 plus 12 ročnom šetrení sa zistilo, že skutočný zradca "spásateľa národa" sa volá Erik. Alias Tomáš.

Tento bol dlho verným, pokým zistil, že 35 miliónov "vlastnou hlavou" už minuli, ba aj miliardy cudzích hláv. Usúdil, že je vhodné zmeniť adresu i banku. Prekoval svoj drsný jazyk, ktorému už neverili ani kozliatka, ale ani barani.Nakoval si svoj HLAS na jemnejšie tóniny, podobné výrazovým prostriedkom LGBT.

Pochopil, že autor piesne "Šťastie je krásna vec, ale prachy si zaň nekúpiš" R.M. je politický génius, ale o tom nevie. Rozhodol sa to využiť a použiť. Dokonale. Najskôr do podkladov TV relácie "Tvoj HLAS majú i obohrané tváre", ktorú bude i moderovať. Veď je vlastne moderátorom, pamätajúcim si všetky vážne udalosti. Samovýbuchy, samohavárie, samoúnosy, samoúteky, samokrádeže, samoúlety, samoodlety atď.

Dúfajme však, že tento Ficom puncovaný zradca zverejní recept svojho bývalého šéfa na získanie 35 miliónov vlastnou hlavou, celej slovenskej verejnosti. Nezaslúži si každý občan takúto sumu? Len aby ju zbytočne nepremrhali na zmrzlinu, alebo kolotoče.

A ani Dominika nechápe, prečo ľudia tiež nezverejňujú niečo zo svojho života. Snáď by sa niečo zaujímavé našlo. Určite by rada videla, ako dodržujú zákaz pohybu, čo vlastne robia, ako stoja v radoch na vakcíny, testovanie, nákupy, ako opatrujú deti a starcov, na problémy s pohrebnými službami a pod. To by bola zábava! Skoro ako na trhu v Ukulele. Prečo tam nejdú? Získali by duševnú vyrovnanosť a objektivitu, ako ona.