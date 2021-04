Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. Inak si s ním vytrú - zrak.

A kto s vlkmi žije 20 rokov, nevidí v nich predátorov, ani šelmy. Iba kolegov, podľa svojho založenia.

Preto, keby zmizol generálny prokurátor Žilinka, hľadať ho bude iba Opozícia a Sme rodina, ktorí ho navrhovali. A frázu "skutok sa nestal" asi nahradí fráza "nemáme dosť dôkazov".

Nečakali sme až toľko kolegiálnosti, pochopenia a lojálnosti voči kolegom, ktoré prejavil súčasný gen. prokurátor. Po dlhej a jednoznačnej profesionálnej kariére je to však pochopiteľné. Fico to robí transparentne, na hulváta a preto má svoje trvalky, ktoré vedia, že sa za nich postaví a vyseká ich. Aspoň tomu doteraz verili. Kolegialita je nenápadná, nepoužíva imperatívy, vulgárnosti a pod. Ale je účinnejšia.

Signálom bol pre mňa môj súdruh priateľ Vladimír a celá jednotka súdruhov sympatizantov nášho nového, do chrumkava ugrilovaného gen. prokurátora.Vety ako "ty nevidíš" a "to by si musel dokázať" /bez dokazovania?/, čo tak sa riadiť Ústavou, prebili všetku logiku. Povedal som mu, koľkí, prečo a začo by patrili do Ústavu. Kryli sa zhruba s Mečiarovými, Gašparovičovými a Lexovými "znalcami" Pravdy.

A vraj chceli prokurátora Žilinku zavraždiť. Podľa jeho vlastných tvrdení to však treba vyšetriť, kto, prečo a začo. Či nešlo o konkurenciu, rivalitu, pomstu, biznis, sklamanie atď. Ale niektoré objasňujúce fakty odleteli do Vietnamu a tak platí nevina a nedostatok dôkazov, ktoré už hľadať nepotrebujeme...

Ale možno to iba Slovensko skúša s kriminálnikmi po novom. S kresťanskou láskou a nie sankciami. Osvedčilo sa to už pri seňorovi Vadalovi, honorárnom konzulovi talianskej mafie na Slovensku a pri seňorite eleganze Troškovej. Takto treba postupovať a nie "kto do teba kameňom, ty do neho SS - 300. Aj v dietológii sa nepôjde podľa Bukovského, ale klobásy, bôčiky a šunky sa budú požehnávať, aby neškodili. A takýmito krôčikmi sme v Pekle, ani nezbadáme.Aj Putin podpísal zákon, že po ňom nastúpi jeho praprapravnuk, keď sa dožije.

Ale možno to vyrieši náš Peťko. Jeho krásny hlas, však neoslovil všetkých nás. Znie ako hlas Syrén. Námorníci pozor! Kvôli jeho kráse môžete stroskotať. Námorníčky už stroskotali...Tie ale väčšinou obcujú s kamerou, muži s mikrofónom. Preto majú najkrajšie a najtalentovanejšie deti na svete, muži zasa Dlhých, Širokých a Bystrozrakých synov.

A opäť som zistil, prečo Opozícia má vo všetkom pravdu a Koalícia v ničom. Už som raz písal, že môj výborný, dlhoročný a dobrý šachový partner, nebohý priateľ Fredy, mal na mňa účinnú zbraň. Na moju ironickú otázku, čím to je, že vie ako budem ťahať, odpovedal. "To je tým, že som tak nesmierne inteligentný". Čím to je, že tak dobre robíš protiťah? "Tak to je tým, že som tak nesmierne krásny." A prečo to tak všetko vieš? "Lebo ma Mama kojila do 32 rokov. A schopnosti sú v mlieku. Ale pýtaj sa ďalej, nech sa niečo dozvieš! Takýto "inteligentný, nadčasový rozhovor " sme zvyčajne uzavreli spolu s prázdnou fťašou...Ak by sa Vám zdala podobnosť so súčasnosťou, nie je to zdanie, ale skutočnosť.

A jeden môj návrh zákona, ktorý by ušetril miliardy peňazí a času. Paušálny rozsudok nad "našimi ľuďmi". Do 1 milióna 7 rokov, nad 1 milión 14 rokov. Potom vyhostenie na Miami, Seychelly, Maledivy. Skrátka na tie statočne získané panstvá.

A ukážka, ako sa dá klamať telom, nielen vo futbale. Malý chlapec stál na ulici pri kanále, zúfalo podupával a snažil sa rozopnúť rázporok. Okoloidúca dáma sa uľútostila. Počkaj chlapček, pomôžem ti. Keď oslobodila ten obrovský nástroj, spýtala sa nedôverčivo. Chlapček, koľko máš rôčkov? Hrdo odvetil. Tlicať tli teta. A takýchto tlicať tli ločných tu máme viacej...