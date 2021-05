V Singapure opičky okrádajú turistov pre ich zábavu a potešenie.

Na Slovensku Opičky okrádajú Spoločnosť pre seba, potom pre bossov a všetko pod ochranou politických strán. Hádajte ktorých!

Stačí jedna predstaviteľka za všetkých. Opička Jankovská. Jej tvár, totožná s Ficovou, predstavuje toľko zúfalstva, nenávisti, klamstva a zapierania, že by to mohli pochopiť aj voliči niektorých strán. A pritom nie je tá, ktorá stratila najviac. Možno len zopár drobných miliónikov. Premiantov je viac. Najlepší minister, najlepší podnikateľ, najlepší politik. Súčasná vláda im svojimi chybami zahrala do nôty. Ale kde sa rúbe les, lietajú triesky. Niektorí, aby ukázali intelektuálnu prevahu, by povedali, že ívery...Takže čakajme návrat Zora Pomstiteľa aj s jeho družinou.

Niektorým politikom však už došlo. Hlavne ochranárom prírody. Pochopili, že burinu nestačí len kosiť. Je účinnejšie ju vytrhať aj s koreňmi. To sa po zločinnom komunizme nestalo a preto stále na to doplácame. Prečo pokračovanie neonacizmu si nevieme predstaviť, ale neokomunisti typu Blahu a spol. majú zelenú? Ale starším aspoň symbolicky siahnu na "zásluhy", aby sa vyrovnali so svojimi obeťami. Jáchymov, Pankrác, Leopoldov atď. nevyprodukoval toľko nenávisti a túžby po pomste, ako táto dnešná kriminálna svorka. Ich návrat by bol sebevraždou hrubého zrna.

A niečo od súčasných svetových a kvalitných autorov. Než sa začnete posmievať mainstreamovým médiám, tak vedzte, že už neexistujú. Práve posmievanie je mainstream a je ľahké, lebo skutočná žurnalistika stojí veľa síl a úsilia, je ťažká, náročná a nákladná. Prechádza hustým sitom profesionálnych kritikov a je žalovateľná. Inštalatérov a opravárov platíme prirodzene, ale "správy" chceme zadarmo. Ako vlaky. Nepýtame sa, ako je to možné a komu a prečo to slúži. Odpoveď by sme i tak nedostali. Namiesto faktov a interpretácií sme zvádzaní náznakmi skrytých realít a temných konšpirácií, ktoré vysvetľujú VŠETKO. Odhaľovanie tajností je príbehom samým osebe. Ale i o devolúcii spoločnosti na luzu.